PayScale acquiert CURO, un autre fournisseur de données sur la rémunération

PayScale saute à nouveau dans le train des fusions et acquisitions.

La société de données sur la rémunération basée à Seattle a annoncé aujourd’hui l’acquisition de CURO Compensation Ltd., une société basée en Écosse qui vend également des logiciels de rémunération.

L’accord intervient six mois après la fusion de PayScale avec Payfactors, une autre société de gestion des données de rémunération.

Presque tous les 50 employés de CURO rejoindront PayScale, qui dessert désormais 10 000 clients et plus de la moitié du Fortune 500. Des entreprises comme Allstate, United Health Group, Petco, GE, Perry Ellis et SAP utilisent PayScale pour prendre des décisions en matière de rémunération.

PayScale signe des accords au milieu de changements majeurs et d’un nouvel examen minutieux des pratiques de rémunération dans les entreprises à travers le pays et dans le monde. Les entreprises qui prennent des décisions en matière de rémunération ont de plus en plus besoin de nouveaux types d’informations dans le contexte du mouvement mondial pour l’équité salariale et de la montée du travail à distance, a déclaré Scott Torrey, PDG de PayScale, plus tôt cette année.

PayScale compte près de 600 employés suite aux deux accords et continue d’embaucher. Il est détenu majoritairement par la société de capital-investissement Francisco Partners, basée à San Francisco, qui est le propriétaire majoritaire de PayScale depuis avril 2019. Insight Partners, une société de capital-risque basée à New York qui a soutenu Payfactors, est également actionnaire.

Les termes de l’accord CURO n’ont pas été divulgués. CURO avait levé plus de 10 millions de dollars, selon PitchBook.