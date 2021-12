PayStand ajoute des crypto-monnaies à son bilan

Vendredi dernier, le 10 décembre, PayStand, une plate-forme de paiement basée sur le cloud pour les entreprises B2B, a annoncé qu’elle achetait du Bitcoin et de l’Ether sur son bilan.

Une telle action de la société PayStand marque une étape importante pour les entreprises B2B SaaS et légitime davantage l’émergence des crypto-monnaies en tant qu’actif potentiel de bilan.

La décision de la société d’accumuler et de détenir des crypto-monnaies souligne sa conviction de la valeur à long terme des actifs numériques et que la possession d’actifs DeFi deviendra bientôt essentielle pour les entreprises en 2020 et au-delà.

Jeremy Almond, PDG de PayStand, a évoqué ce développement en déclarant : « La meilleure technologie sur laquelle une entreprise peut parier dans les années 2020 est Blockchain et en tant que telles, les crypto-monnaies sont devenues une opportunité émergente pour renforcer le bilan de l’entreprise et aider à gérer la réserve de capital. . de la volatilité externe de l’offre de monnaie fiduciaire ».

Depuis 2013, PayStand a développé l’une des plus grandes sociétés de blockchain et a été le pionnier des paiements B2B basés sur la blockchain. La société utilise la technologie blockchain pour vérifier chaque transaction effectuée sur son réseau de banque à banque sans frais. Il s’agit de l’infrastructure de paiement exclusive de l’entreprise qui permet d’éliminer les frais de transaction punitifs et les cycles de trésorerie inutilement longs. Ces dernières années, PayStand a connu une croissance significative grâce à sa technologie qui offre des avantages essentiels. Actuellement, seules quelques entreprises publiques et privées ont réussi à ajouter des crypto-monnaies à leurs bilans. Mais PayStand estime que l’émergence de la monnaie numérique en tant qu’actif liquide à long terme et réserve de valeur, associée à l’utilisation accrue de la blockchain au niveau de l’entreprise, change le récit.

Bitcoin dans les portefeuilles des entreprises

La réponse du gouvernement à 2020, dans laquelle la Réserve fédérale américaine a augmenté son bilan de plus de 75 % (3,25 billions de dollars) et la Banque centrale européenne a ajouté plus de 2 billions d’euros, est sans précédent. Comme rapporté par Blockchain.News, une telle expansion massive des actifs financiers a laissé de nombreuses personnes remettre en question la valeur à long terme de la monnaie fiduciaire et rechercher des actifs alternatifs tels que les matières premières et les crypto-monnaies comme couvertures contre l’inflation.

Les personnes riches ont commencé à utiliser les crypto-monnaies pour compléter les investissements alternatifs, et diverses sociétés comme MicroStrategy et d’autres ont choisi de garder Bitcoin dans leurs bilans. Le cours de l’action de MicroStrategy a quadruplé depuis qu’elle a adopté Bitcoin comme principale participation dans ses trésoreries. Par conséquent, l’enthousiasme de l’entreprise pour les crypto-monnaies et l’appréciation significative de ses actifs Bitcoin ont continué à augmenter.

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a déclaré qu’un tel investissement reflète la conviction de la société que Bitcoin est une réserve de valeur fiable et un actif d’investissement attrayant avec plus de potentiel d’appréciation à long terme que de détenir des liquidités.

Bitcoin est en train de devenir un ajout important au système financier mondial, avec des fonctionnalités précieuses pour les institutions et les particuliers. En plus de MicroStrategy, plusieurs entreprises ont reconnu le Bitcoin comme un actif d’investissement légitime qui peut être supérieur à l’argent liquide et, par conséquent, ont fait des crypto-monnaies l’enjeu principal de leur stratégie de réserve de trésorerie.

En février, Block Inc (anciennement la société de paiement Square) a annoncé avoir acheté pour 220 millions de dollars de Bitcoin en 2020, ce qui représente environ 5% de sa trésorerie totale à la fin de l’année. Plus tôt cette année, Tesla a eu un impact encore plus important en investissant 1,5 milliard de dollars de ses liquidités dans Bitcoin. Elon Musk a déclaré que Bitcoin l’appelait « simplement une forme de liquidité moins stupide que l’argent liquide » et a noté que « lorsque la monnaie fiduciaire a un intérêt réel négatif, seul un imbécile ne cherchera pas ailleurs ».

Source de l’image : Paystand.com