Paytm ajoute de nouvelles fonctionnalités de découverte en temps réel et de réservation de créneaux à son outil de recherche de vaccins COVID-19 après que le gouvernement ait révisé les directives de l’API CoWIN

Le chercheur de vaccins est désormais disponible en 11 langues régionales

Paytm a récemment déployé un outil de recherche de vaccins COVID-19 et plus de 1,5 million d’utilisateurs l’utilisent maintenant, a déclaré la société dans un communiqué mardi. La société a affirmé que ces nombreux citoyens indiens se sont inscrits au chercheur de vaccins sur sa mini boutique d’applications. La plate-forme devrait aider les citoyens à rechercher la disponibilité d’emplacements pour les vaccins contre le coronavirus. L’application a été conçue de manière à ce que les utilisateurs puissent rechercher les emplacements de vaccins disponibles ainsi que les centres de vaccination à proximité en entrant une date spécifique, des codes PIN ou des détails sur le district ainsi que le groupe d’âge.

La disponibilité des créneaux selon les groupes d’âge peut être vérifiée selon que le receveur du vaccin a plus de 18 ans ou 45 ans.

Dans un communiqué publié par Paytm, la société a déclaré que d’autres options de filtrage avancées ont été lancées pour être utilisées sur sa plate-forme de recherche de vaccins, ce qui leur permettra de générer des prospects personnalisés. Les paramètres informent également sur le type de vaccin et les frais facturés pour l’inoculation.

«Le moteur de recherche de vaccins aide les citoyens à effectuer des recherches entre Covishield et Covaxin et à décider de la meilleure option qui leur convient. Le chercheur de vaccins est maintenant disponible en 11 langues régionales, ce qui permet à presque tout le monde à travers le pays de réserver de manière transparente des créneaux pour la vaccination », a déclaré Paytm. Les services s’adressent aux personnes de plus de 730 districts.

Le porte-parole de Paytm a déclaré: «Avec la bonne utilisation de la technologie et de la stratégie mises en place par les autorités, nous sommes optimistes quant à la possibilité de sortir notre pays de la deuxième vague de la pandémie.»

Pendant ce temps, on peut supposer que les mises à jour des créneaux de vaccins ne sont pas en temps réel, car le gouvernement a mis à jour ses directives relatives à l’API CoWIN. De nombreux développeurs ont exploité cette API publique offerte par le gouvernement pour aider les gens à trouver des créneaux pour les vaccinations COVID-19, ce qui rend l’ensemble du processus plus pratique car le portail gouvernemental CoWIN reste encombrant. Les directives mises à jour le 5 mai indiquent que «les données de disponibilité des rendez-vous sont mises en cache et peuvent remonter jusqu’à 30 minutes», ce qui rend les notifications en temps réel essentiellement redondantes.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.