Paytm chute de 8% à l’expiration du verrouillage de l’ancre

Par Ruchit Purohit

Les actions de One97 Communications, la société mère de Paytm, ont plongé de plus de 13% en cours de journée mercredi, après la fin de la période de blocage obligatoire de 30 jours pour les investisseurs principaux. L’action a atteint un creux intra-journalier de Rs 1 297,90 contre sa clôture précédente de Rs 1 496,45 ; il a récupéré une partie de ses pertes et a clôturé à Rs 1 380,05, en baisse de 7,7% par rapport à l’ESB.

Les analystes ont souligné que le chemin de la rentabilité de l’entreprise reste incertain, le secteur des paiements n’apportant pas de valeur ajoutée et le secteur du crédit n’est pas encore à l’échelle. « Les investisseurs clés ont peut-être été contraints de vendre à la fin de la période de verrouillage. De plus, les valorisations de la société ont définitivement baissé, mais leur baisse reste-t-elle suffisante », a déclaré à FE Deven Choksey, directeur général de KR Choksey Investment Managers.

Les actions de la société ont chuté de 27% le jour de sa cotation en novembre et ont continué à enregistrer des pertes au cours de 13 des 18 séances de bourse depuis la cotation. À la clôture de mercredi, l’action était évaluée à 29,65x le cours de l’exercice 21 par rapport aux ventes (P/S) contre 46,19x lors de l’introduction en bourse.

Une grande partie du livre d’ancrage global de Rs 8 375 crore a été allouée à des investisseurs étrangers, notamment GIC Singapore, BlackRock, Abu Dhabi Investment Authority et Alkeon Capital. D’un autre côté, seules quatre maisons de fonds communs de placement nationales ont participé au portefeuille d’ancrage, représentant 1 050 crore de Rs ou 12,75 %. Cependant, il n’était pas clair si la vente de mercredi était dominée par les investisseurs étrangers, ont déclaré les participants au marché.

Jusqu’à présent en 2021, 76% des entreprises ont été témoins de pressions de vente après l’expiration de la période de verrouillage de l’ancrage de 30 jours et la baisse moyenne était de 2,6%, a déclaré Edelweiss Alternative Research dans une note. « Dans la plupart des cas, la pression vendeuse persiste le lendemain de la date d’ouverture de l’ancrage : jusqu’à 61 % des émissions ont baissé de 2,2 % le lendemain de la date d’ouverture de l’ancrage. Et cinq jours après la date d’ouverture de l’ancre, 61% des émissions se sont négociées à la baisse de 3,9% », indique le rapport.

Paytm a signalé une perte nette de Rs 473 crore au cours du trimestre de septembre, contre Rs 437 crore au cours de la même période un an plus tôt. Ses dépenses se sont encore élargies à environ Rs 1 600 crore contre Rs 1 170 crore au cours de la même période de l’année précédente.

« L’entreprise acquiert des affaires mais avec une perte importante et seule l’activité de crédit peut rapporter de l’argent, qui ne peut se construire du jour au lendemain. De plus, les nouveaux investisseurs mettront encore un certain temps à entrer dans l’action car ils attendront que l’action prenne un certain contrôle », a déclaré Choksey.

La période de blocage de quatre autres sociétés expirera plus tard ce mois-ci et pourrait ajouter à la volatilité des compteurs.

Sapphire Foods verra le verrouillage expirer le 16 décembre (aujourd’hui), tandis que Latent View Analytics, Tarsons Products et Go Fashion seront témoins de la même chose plus tard ce mois-ci.

