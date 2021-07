Paytm dépose des papiers d’introduction en bourse de Rs 16 600 crore avec SEBI; cherche à augmenter Rs 8 300 cr via un nouveau numéro

L’émission publique comprendra une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 8 300 crore.

Paytm, une société de paiements numériques et de services financiers, a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès du régulateur du marché SEBI, pour lancer une introduction en bourse de 16 600 crores de roupies. L’émission publique comprendra une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 8 300 crore et une offre de vente (OFS) d’actions d’une valeur de Rs 8 300 crore. La fourchette de prix pour l’introduction en bourse de Paytm sera déterminée soit au moment du dépôt du prospectus de hareng rouge (RHP) soit avant l’ouverture de l’introduction en bourse pour la souscription. Morgan Stanley India Company Private Ltd, Goldman Sachs (India) Securities Private Ltd, Axis Capital, ICICI Securities, JP Morgan India Private Ltd et Citigroup Global Markets India Private Ltd seront les coordinateurs mondiaux conjoints et les principaux responsables de l’émission. Link Intime India Private sera le registraire de Paytm IPO.

