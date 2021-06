Paytm émettra de nouvelles actions de Rs 12 000-cr avant l’introduction en bourse; peut retirer Vijay Shekhar Sharma en tant que promoteur

in

Paytm peut envisager et approuver la déclassification du fondateur de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, de son statut de « promoteur de la société »

Paytm prévoit d’augmenter Rs 12.000 crore via l’émission de nouvelles actions, avant son introduction en bourse prévue pour le trimestre octobre-décembre de cette année 2021. Paytm a convoqué son assemblée extraordinaire des actionnaires le 12 juillet à Delhi, a-t-il déclaré dans un actionnaires vendredi. “La société propose de créer, d’offrir, d’émettre et d’attribuer de nouvelles actions de la société d’une valeur nominale de Re 1, chacune de la société jusqu’à un total de Rs 12 000 crore”, a-t-il déclaré. Il a en outre déclaré que l’offre proposée pourrait également inclure une nouvelle émission d’actions par la société et une offre de vente par certains actionnaires existants de la société.

Paytm, détenu et exploité par One97 Communications, a déclaré dans la lettre de 21 pages qu’il pourrait envisager et approuver la déclassification du fondateur de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, de son statut de “promoteur”. Celle-ci, ainsi que d’autres propositions, sera mise aux voix lors de l’assemblée générale extraordinaire.

