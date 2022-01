Paytm enregistre plus de 4 fois les décaissements de prêts en octobre-décembre 2021

Paytm a déboursé 44 prêts lakh d’une valeur de 2 180 crore Rs au cours du trimestre, contre 8,81 prêts lakh d’une valeur de 470 crore Rs décaissés depuis sa plate-forme au cours de la période de l’année dernière.



La société de paiement numérique Paytm a affiché lundi un bond de plus de quatre fois dans les décaissements de prêts de sa plate-forme, à la fois en termes de nombre et de valeur au cours du trimestre clos le 31 décembre 2021.

Paytm a déboursé 44 prêts lakh d’une valeur de 2 180 crore Rs au cours du trimestre, contre 8,81 prêts lakh d’une valeur de 470 crore Rs décaissés depuis sa plate-forme au cours de la période de l’année dernière.

La valeur brute des marchandises (GMV) de l’entreprise a plus que doublé pour atteindre 2,5 lakh crore de Rs entre octobre et décembre 2021 par rapport à 1,12 crore de lakh Rs enregistré au trimestre correspondant il y a un an.

« Nos utilisateurs de transactions mensuelles (MTU) ont affiché une croissance constante au cours de l’exercice 2021 et au cours des deux premiers trimestres de l’exercice 2022. La trajectoire s’est poursuivie au troisième trimestre de l’exercice 2022 avec 64,4 millions de MTU moyens, soit une croissance de 37% en glissement annuel par rapport aux 47,1 millions de MTU moyens au troisième trimestre de l’exercice 2021 », a déclaré Paytm dans le dossier.

L’action de la société a clôturé à Rs 1 157,9, en baisse de 6,01 % par rapport à la clôture précédente, à l’ESB lundi.

