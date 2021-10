Paytm Insuretech fait appel à Swiss Re en tant qu’investisseur stratégique

Dans le cadre de l’offre d’inclusion financière de Paytm, ce partenariat poursuit la mission de l’entreprise d’intégrer un demi-milliard d’Indiens dans l’économie traditionnelle.

Paytm a annoncé mercredi que Swiss Re investira (au moyen d’actions de participation et d’actions privilégiées obligatoirement convertibles) environ Rs 920 crore (Rs 397,3 crore à l’avance, et le reste en tranches, sous réserve de l’accomplissement de certaines étapes) dans Paytm Insuretech Pvt. Ltd (PIT) pour une participation totale de 23 % sur une base entièrement diluée, sous réserve de l’approbation réglementaire. Grâce à un investissement dans PIT, Swiss Re et Paytm s’efforceront de combler le déficit de protection d’assurance sur le marché.

De plus, Paytm Insuretech prévoit de tirer parti de la base de clients et de l’écosystème marchand de Paytm pour développer des produits d’assurance innovants et offrir les meilleures solutions. Dans le cadre de l’offre d’inclusion financière de Paytm, ce partenariat poursuit la mission de l’entreprise d’intégrer un demi-milliard d’Indiens dans l’économie traditionnelle, a déclaré la société dans un communiqué.

«Nous sommes ravis de nous associer à Swiss Re pour notre incursion dans l’assurance en tant qu’investisseur stratégique clé. Il s’agit d’une étape importante dans notre parcours de services financiers visant à offrir des produits d’assurance générale au plus grand nombre. Nous sommes impatients de tirer parti des capacités d’assurance mondiales de Swiss Re et de créer des produits innovants pour exploiter le marché indien », a déclaré Vijay Shekhar Sharma, président, directeur général et PDG de One 97 Communications.

Swiss Re investit aux côtés de Vijay Shekhar Sharma de Paytm. Ceci fait suite à l’annonce de l’acquisition de Raheja QBE par Paytm Insuretech Pvt. Ltd. L’investissement de Swiss Re et l’acquisition de Raheja QBE par Paytm Insuretech Pvt. Ltd. sont soumis aux approbations réglementaires.

La société a en outre ajouté que le marché indien de l’assurance présente une opportunité importante, compte tenu de l’écart de protection et de la sous-pénétration du marché par rapport à la moyenne mondiale. Les primes brutes émises pour l’assurance non-vie devraient passer de 27 milliards de dollars à partir de l’exercice 2021 à 50 à 60 milliards de dollars d’ici 2026, selon les données de RedSeer.

