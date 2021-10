Paytm Insuretech lève Rs 920 crore de Swiss Re

Swiss Re investira Rs 397,3 crore à l’avance, et le reste sera en tranches sous réserve de la réalisation de certaines étapes. Swiss Re prendra également une participation totale de 23% dans Paytm Insuretech sur une base entièrement diluée, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué.

L’unité insuretech de Paytm, liée à l’introduction en bourse, Paytm Insuretech, a levé mercredi 920 crore de roupies auprès du géant de la réassurance Swiss Re dans le cadre d’un accord stratégique via un mélange d’actions et d’actions privilégiées obligatoirement convertibles.

Swiss Re investira Rs 397,3 crores à l’avance, et le reste sera en tranches sous réserve de la réalisation de certaines étapes. Swiss Re prendra également une participation totale de 23% dans Paytm Insuretech sur une base entièrement diluée, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué.

Le marché indien de l’assurance présente une opportunité importante, compte tenu de l’écart de protection et de la sous-pénétration du marché, par rapport à la moyenne mondiale. Les primes brutes émises pour l’assurance non-vie devraient passer de 27 milliards de dollars au cours de l’exercice 21 à 50 à 60 milliards de dollars d’ici 2026, selon les données de RedSeer.

Paytm Insuretech prévoit de tirer parti de la base de clients et de l’écosystème marchand de Paytm pour développer des produits d’assurance innovants et offrir les meilleures solutions.

«Nous sommes ravis de nous associer à Swiss Re pour notre incursion dans l’assurance en tant qu’investisseur stratégique clé. Il s’agit d’une étape importante dans notre parcours de services financiers visant à offrir des produits d’assurance générale au plus grand nombre. Nous sommes impatients de tirer parti des capacités d’assurance mondiales de Swiss Re et de créer des produits innovants pour exploiter le marché indien », a déclaré Vijay Shekhar Sharma, président-directeur général de One 97 Communications.

L’investissement de Swiss Re dans Paytm fait suite à l’annonce de l’acquisition de Raheja QBE par Paytm Insuretech en juin. L’investissement de Swiss Re et l’acquisition de Raheja QBE par Paytm Insuretech sont soumis aux approbations réglementaires.

Paytm se dirige actuellement vers un méga début en bourse qui est considéré comme la plus grande introduction en bourse en Inde à ce jour. Récemment, la majeure fintech a décidé d’augmenter la taille de son introduction en bourse à Rs 18 300 crore contre Rs 16 600 crore. La société a reçu la semaine dernière l’approbation de Sebi pour la cotation.

La totalité de l’augmentation doit provenir des actionnaires existants, dont Ant Financial et Softbank d’Alibaba, qui vendent plus de participations. La nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 8 300 crore reste la même que dans l’offre initiale. La société avait prévu de lever un total de Rs 16 600 crore en émettant de nouvelles actions d’une valeur de Rs 8 300 crore et un autre Rs 8 300 crore par le biais d’une offre de vente.

