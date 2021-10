Paytm IPO taille pour augmenter à Rs 18,300 cr; Ant d’Alibaba, Softbank et d’autres actionnaires vendront plus de parts

Les actionnaires existants ayant décidé de diluer davantage de fonds propres, l’offre de vente augmentera de Rs 1 700 crore à Rs 10 000 crore

Paytm a décidé d’augmenter la taille de son introduction en bourse à Rs 18 300 crore contre Rs 16 600 auparavant, selon un rapport de la PTI citant des sources non identifiées. La totalité de l’augmentation doit provenir des actionnaires existants, notamment Ant Financial d’Alibaba et Softbank, qui vendent plus de participations. La nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 8 300 crore reste la même que dans l’offre initiale. La société avait prévu de lever un total de Rs 16 600 crore en émettant de nouvelles actions d’une valeur de Rs 8 300 crore et un autre Rs 8 300 crore par le biais d’une offre de vente.

Les actionnaires existants ayant décidé de diluer davantage de fonds propres, l’offre de vente augmentera de Rs 1 700 crore à Rs 10 000 crore. « Environ la moitié de l’offre de vente est faite par Ant Financial et le reste par Alibaba, Elevation Capital, Softbank et d’autres actionnaires existants », a déclaré PTI citant l’une des sources. Auparavant, Softbank ne faisait pas partie des investisseurs vendant des parts dans la divulgation faite par la société dans son projet de papier IPO.

