Paytm lance des prêts instantanés à petit prix Postpaid Mini pour aider les utilisateurs à gérer leurs dépenses mensuelles

Paytm a annoncé cette semaine le lancement de Postpaid Mini, un crédit basé sur les besoins et la consommation pour les utilisateurs afin de les aider à gérer les finances de leur ménage. Ce produit est une extension de son service Acheter maintenant, payer plus tard destiné aux utilisateurs qui n’ont pas de pointage de crédit. “L’idée derrière le lancement de ce produit est de donner la possibilité à un plus grand nombre de personnes de faire l’expérience du crédit avec des prêts de plus petite taille et d’apprendre la discipline fiscale”, a déclaré Bhavesh Gupta, PDG de Paytm Lending à Financial Express Online.

Il a ajouté: «Grâce à Postpaid, nous faisons également des tentatives sincères pour aider à stimuler la consommation dans l’économie. Notre nouveau service Postpaid Mini aide les utilisateurs à gérer leurs liquidités en compensant leurs factures ou leurs paiements à temps. » Postpaid Mini offrira des prêts allant de Rs 250 à Rs 1000 aux utilisateurs pour payer leurs dépenses mensuelles, y compris les recharges mobiles et SRD, la réservation de bouteilles de gaz, les factures d’électricité et d’eau, entre autres.

Avec Postpaid Mini, les utilisateurs devront rembourser le prêt dans un délai de 30 jours à 0% d’intérêt. Bien qu’il n’y ait pas de frais annuels ni de frais d’activation, il y a des frais de commodité pour chaque transaction. La société a précédemment lancé le crédit instantané de Paytm Postpaid pouvant aller jusqu’à Rs 60 000. Ce service a été lancé en partenariat avec Aditya Birla Finance en tant que partenaire prêteur. Grâce à Paytm Postpaid, les utilisateurs peuvent payer dans des magasins marchands en ligne et hors ligne dans plus de 550 villes en Inde.

