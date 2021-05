Paytm lance l’outil de recherche de vaccins COVID-19 pour vérifier les emplacements disponibles: comment utiliser, autres détails

La fonctionnalité a également été liée à l’application CoWIN et lorsque les utilisateurs tentent de prendre rendez-vous dans les centres de vaccination, ils seront redirigés vers l’application CoWIN.

L’application de paiement numérique Paytm dans un développement crucial a décidé d’aider ses utilisateurs à trouver les centres de vaccination Covid-19 disponibles à proximité de leur domicile. La société a lancé la fonction COVID-19 Vaccine Slot Finder sur l’application pour les utilisateurs d’Android et d’iPhone. Au cours de la troisième phase de la vaccination Covid-19, de nombreuses personnes ont du mal à retracer les emplacements de vaccins disponibles dans les centres de vaccination les plus proches et la fonctionnalité de l’application Paytm vise à résoudre le même problème. L’annonce a été faite par le fondateur de Paytm Vijay Shekhar Sharma sur Twitter aujourd’hui. Etant largement utilisée par les utilisateurs pour leurs paiements numériques, la fonctionnalité de l’application peut considérablement booster la campagne de vaccination dans le pays.

La fonctionnalité d’application a été conçue de manière à ce qu’elle corresponde et fasse converger les données en temps réel de la plateforme numérique de vaccination gouvernementale CoWIN. Les utilisateurs doivent noter que les informations disponibles sur l’application CoWIN Vaccinator et sur le site Web du gouvernement ainsi que sur la fonction Paytm seront les mêmes.

Comment utiliser Paytm COVID-19 Vaccine Slot Finder?

Les utilisateurs de la fonction devront remplir leur code PIN régional et leur district pour aider le chercheur à retracer les centres de vaccination disponibles dans leur région. La fonctionnalité a également été conçue pour envoyer des notifications aux utilisateurs au fur et à mesure qu’il y a des emplacements de vaccins disponibles dans leur région. Si un créneau est disponible, les utilisateurs seront avertis et devront alors réserver leur rendez-vous à la date et à l’heure prévues. La fonctionnalité a également été liée à l’application CoWIN et lorsque les utilisateurs tentent de prendre rendez-vous dans les centres de vaccination, ils seront redirigés vers l’application CoWIN.

Pour résumer, la fonction Paytm notifie et informe uniquement ses utilisateurs sur les emplacements de vaccins disponibles dans leur région. Cependant, la fonctionnalité n’a pas été conçue pour faciliter également la prise de rendez-vous. Les utilisateurs peuvent trouver la fonctionnalité sur l’application dans sa section Mini App Store. Dans la section Mini App Store, les utilisateurs peuvent facilement localiser l’icône Vaccine Finder.

