Paytm lance une conversation sur l’autonomie financière des femmes dans sa dernière campagne

Paytm a lancé une nouvelle campagne pour engager la conversation sur la refonte de ce que signifie traiter les femmes avec respect. La société de paiements mobiles et de services financiers a lancé la campagne en association avec Dentsu Impact. La campagne consiste en un film numérique pour le rendre accessible aux jeunes femmes et hommes.

Alors que la campagne se déroule dans le contexte des célébrations du Nouvel An, elle donne une tournure au phénomène courant des hommes proposant d’acheter un verre pour les femmes dans un bar. À la fin de la dernière campagne de Paytm, la protagoniste féminine paie le prix de la boisson lorsque le même incident lui arrive. Avec la touche nuancée à la fin, Paytm invite le public à remettre en question sa perception des femmes et de leur dépendance financière.

« Le rendre, en le remboursant, rend l’intention de cette campagne palpable tant pour les femmes que pour les hommes. La campagne du Nouvel An montre à quel point il est payant de défier les conventions de notre façon de penser la finance et le genre. Et tout défi à la manière traditionnelle d’accepter les choses rend la marque et le message qu’elle véhicule moderne et ambitieux, frappant une corde sensible en particulier auprès de la jeune génération », a déclaré Anupama Ramaswamy, directeur créatif national et associé directeur, Dentsu Impact.

Le film met en avant la conviction de Paytm d’être un catalyseur de l’autonomie financière des femmes, a déclaré Dentsu Impact dans un communiqué. De plus, la campagne ouvre également la voie aux femmes pour qu’elles contrôlent davantage ces situations sociales difficiles tout en restant complètement en sécurité.

