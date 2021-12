Paytm Money ouvre un bureau d’investissement à Ahmedabad

Selon lui, par le biais du bureau physique, l’entreprise souhaite se rapprocher des clients dans la langue locale par rapport aux clients d’autres États, les clients basés au Gujarat sont plus curieux.

Fort de la part à deux chiffres du Gujarat dans le total de ses comptes demat, Paytm Money a ouvert mardi son tout premier bureau d’investissement à l’extérieur de son siège de Delhi à Ahmedabad dans le but de cibler les particuliers fortunés (HNI).

« L’installation d’Ahmedabad fonctionnerait comme un centre de premier plan pour l’expansion des affaires à travers le Gujarat. Nous aurons également des équipes de clients experts qui se concentreront sur Vadodara, Surat, Rajkot et Mehsana en dehors d’Ahmedabad. Grâce à sa présence physique, Paytm Money prévoit de tirer parti des commerçants existants pour acquérir et promouvoir la plate-forme d’investissement dans le cadre du modèle d’affiliation », a déclaré Varun Shridhar, PDG de Paytm Money, une filiale en propriété exclusive de Paytm.

Paytm Money compte déjà 1 lakh plus d’utilisateurs dans les fonds communs de placement et les fonds communs de placement et une participation de 30 % sur le marché des ETF, a déclaré Shridhar ajoutant, « avec un bureau physique avec des équipes d’experts dédiées, Paytm Money prévoit de devenir la plate-forme de gestion de patrimoine la plus préférée au Gujarat ».

« Ahmedabad est devenue l’une des principales villes d’Inde en raison de sa culture d’investissement dynamique. Paytm Money veut en tirer parti et créer une importante entreprise sur les marchés des capitaux au Gujarat. Nous prévoyons d’embaucher 150 personnes à travers le Gujarat, y compris une équipe de vente, des experts du marché et des conseillers en investissement pour étendre la présence de l’entreprise dans l’État. Dans les prochains jours, nous aimerions également étendre notre empreinte dans les petites villes », a-t-il déclaré.

Le Gujarat est déjà l’un des premiers États en termes de volume de transactions sur la plateforme Paytm Money. Plus de 11% des demandes d’introduction en bourse sur la plate-forme proviennent du Gujarat, ce qui en fait la région la plus importante du pays, a-t-il affirmé. De plus, ces utilisateurs ont la plus forte participation au trading F&O et aux investissements ETF (près de 30%), a-t-il déclaré, ajoutant qu’avec une présence physique dans l’État, Paytm Money vise à accélérer l’intégration de nouveaux utilisateurs de l’État et augmenter la valeur globale de la relation et les volumes de négociation.

Selon lui, par le biais du bureau physique, l’entreprise souhaite se rapprocher des clients dans la langue locale par rapport aux clients d’autres États, les clients basés au Gujarat sont plus curieux. Au cours de la dernière année, Paytm Money a lancé une multitude de nouveaux produits et services, notamment marge plus, GTT, tableau de bord F&O, trading vocal, services de gestion de portefeuille (PMS), a-t-il déclaré, ajoutant que l’équipe dédiée travaillant au bureau d’Ahmedabad guiderait Les utilisateurs de Paytm Money au Gujarat pour une utilisation efficace.

