Paytm Payments Bank obtient le statut de banque de paiements programmés

Paytm Payments Bank a déclaré jeudi avoir reçu le statut de banque de paiements programmés de la Reserve Bank of India (RBI) en étant incluse dans la deuxième annexe de la loi RBI, 1934. La banque de paiements peut désormais participer au gouvernement et à d’autres grandes entreprises. -émission d’appels d’offres (RFP), enchères primaires gérées par la RBI, pensions à taux fixe et à taux variable, prises en pension et facilité de garantie marginale (MSF).

Il sera également éligible pour s’associer à des programmes d’inclusion financière gérés par le gouvernement et explorer d’autres nouvelles opportunités commerciales. Il a déclaré que, conformément à la loi RBI de 1934, les banques qui satisfont la banque centrale que leurs affaires ne sont pas menées d’une manière préjudiciable aux intérêts des déposants sont incluses dans la deuxième annexe.

« Nous avons assisté à une adoption rapide des services bancaires numériques, les utilisateurs appréciant la nouvelle ère bancaire en Inde. L’inclusion de Paytm Payments Bank dans la deuxième annexe de la Reserve Bank of India Act, 1934, nous aidera à innover davantage et à offrir davantage de services et de produits financiers à la population mal desservie et non desservie en Inde », a déclaré Satish Kumar Gupta, directeur général et directeur général de Paytm Payments Bank.

Avant Paytm Payments Bank, India Post Payments Bank avait reçu le statut de banque de paiements programmés de la RBI en 2019 et Fino Payments Bank a reçu l’étiquette plus tôt cette année. Les banques de paiement sont confrontées à un modèle commercial difficile car elles ont un plafond supérieur de Rs 1 lakh dans les dépôts, tout en n’étant pas autorisées à prêter ou à émettre des cartes de crédit, ont déclaré les analystes.

«Étant donné que les banques de paiement peuvent accepter jusqu’à Rs 1 lakh en dépôt et ne sont pas autorisées à effectuer des opérations de prêt, ces dépôts sont généralement déployés dans des titres publics et, par conséquent, à partir de ce mouvement, il n’y aura pas d’augmentation significative en termes de revenus ou d’échelle des opérations. . Ce ne sera pas assez important », a déclaré un analyste principal d’une agence de notation nationale.

Paytm Payments Bank propose des services tels que Paytm Wallet, Paytm FASTag, net banking et Paytm Unified Payment Interface (UPI). La banque de paiement exploite des portefeuilles Paytm de 33,3 crores et permet aux consommateurs d’effectuer des paiements auprès de plus de 87 000 marchands en ligne et de 2,11 crores de marchands en magasin. Selon la version, plus de 15,5 crores de poignées Paytm UPI ont été créés et sont utilisés pour effectuer et recevoir des paiements.

