Paytm Payments Bank peut désormais émettre des mandats de paiement pour les introductions en bourse lorsque SEBI approuve le traitement UPI

Les traders pourront désormais utiliser le handle UPI @Paytm de Paytm pour investir sur les marchés financiers via différentes plateformes de courtage. La banque de paiements Paytm a annoncé lundi que le régulateur des marchés financiers, la Securities and Exchange Board of India (SEBI), avait approuvé son traitement UPI pour les « mandats de paiement pour une demande d’introduction en bourse ». Paytm Payments Bank avait traité 340 millions de transactions UPI d’un montant de Rs 38,493 crore en février 2021 tandis que PhonePe menait le décompte UPI avec 975 millions de transactions suivies de 827 millions de transactions enregistrées par Google Pay, selon les données NPCI. Cependant, Paytm avait enregistré le taux de déclin technique le plus bas de 0,05% en janvier 2021 parmi les autres banques émettrices d’UPI.

«Nous pensons que chaque Indien a le droit d’accéder aux marchés des capitaux et de bénéficier de la liste naissante d’entreprises prospères qui sont cotées en bourse. Cela représente une grande opportunité », a déclaré Satish Gupta, directeur général et chef de la direction – Paytm Payments Bank dans un communiqué.