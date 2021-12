Paytm, Policybazaar, Nykaa, d’autres actions pourraient subir une pression à la vente ce mois-ci alors que les blocages des investisseurs principaux se terminent

Dalal Street surveillera de près si les investisseurs institutionnels, qui constituent le portefeuille d’ancrage, resteront investis ou enregistreront des bénéfices et rentreront chez eux.

Paytm, Policybazaar, Nykaa et quelques autres actions IPO récentes font face à leur premier test de résistance du prix des actions ce mois-ci lorsque les investisseurs principaux sont autorisés à vendre leurs participations. La plupart des actions cotées avec une prime significative par rapport à leurs prix d’émission respectifs en novembre dans un marché d’introduction en bourse en pleine effervescence. Mais les blocages des investisseurs ancrés dans dix de ces actions devraient ouvrir en décembre après une période de 30 jours. Dalal Street surveillera de près si les investisseurs institutionnels, qui constituent le portefeuille d’ancrage, resteront investis ou enregistreront des bénéfices et rentreront chez eux.

Le blocage du livre d’ancrage se termine pour ces stocks

– Nykaa a été la première action à voir sa période de blocage du livre d’ancrage se terminer le mercredi 8 décembre. Le titre n’a subi aucune pression de vente et a grimpé de 1,2% le jour du déverrouillage de l’ancre. Le cours de l’action Nykka est actuellement supérieur de 96 % au cours de l’introduction en bourse.

– La période de verrouillage de l’ancre Fino Payments Bank s’est terminée aujourd’hui, 9 décembre. Contrairement à Nykaa, le cours de l’action Fino Payments Bank a chuté de 2,2% jeudi. La partie du livre d’ancrage de l’introduction en bourse représentait 11,2 % du total des actions en circulation. Le cours de l’action de Fino est en baisse par rapport au prix de l’introduction en bourse.

– Le verrouillage de l’ancrage de SJS Enterprises prendra fin demain. Actuellement, l’action se négocie à 423 Rs par action, en baisse par rapport au prix d’introduction en bourse de 542 Rs pièce. L’action était cotée au rabais. La partie d’ancrage représente 14,5% des actions en circulation de SJS Enterprises.

– Le verrouillage de l’ancre de PB Fintech, la société mère de Policybazaar, prendra fin le lundi 13 décembre. Le cours de l’action de Policybazaar se négocie actuellement à Rs 1 139 par action, en hausse par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 980 pièce. La partie d’ancrage détient 5,8 % du total des actions en circulation de la société.

– Le verrouillage de la partie d’ancrage de Sigachi Industries se terminera avec Policybazaar lundi prochain. Sigachi fait partie des annonces récentes les plus performantes de Dalal Street. L’action s’était inscrite à une prime de 267 % par rapport au prix de l’introduction en bourse. Actuellement, il se négocie à plus de 150 % au-dessus du prix de l’introduction en bourse.

– One 97 Communications ou Paytm verra sa partie d’ancrage déverrouillée la semaine prochaine le 15 décembre. La plus grande introduction en bourse jamais entrée dans Dalal Street avait ouvert à prix réduit et continue de se négocier à plus de 20 % en dessous de son prix d’introduction en bourse de 2 150 Rs par action.

– La partie d’ancrage de Sapphire Foods sera déverrouillée le 16 décembre. Jusqu’à 12,4% du total des actions en circulation de la société font partie du livre d’ancrage. Sapphire Foods avait inscrit une prime tiède au prix d’introduction en bourse de Rs 1180 par action. Actuellement, il se négocie à Rs 1 191 par action.

– Le cours de l’action Latent View Analytics est en hausse de près de 220 % par rapport au prix de l’introduction en bourse. La partie ancre se débloquera plus tard ce mois-ci, le 20 décembre.

– Tarsons Products se négocie à un prix inférieur au prix d’introduction en bourse actuellement à Rs 640 par action. La partie ancre se débloquera le 23 décembre.

– Go Fashion était coté à 82% au-dessus du prix d’introduction en bourse de Rs 690 par action et se situe actuellement à Rs 1 174 par action. La partie d’ancrage représente 12,2 % du total des actions en circulation de la société. La partie Ancre se débloquera le 27 décembre.

Déverrouillage de l’ancre de poteau de performance faible

Edelweiss a souligné que jusqu’à présent cette année, 76% des introductions en bourse ont glissé le jour où la période de verrouillage des points d’ancrage se termine. « Dans la plupart des cas, la pression vendeuse persiste le lendemain de la date d’ouverture de l’ancrage : jusqu’à 61 % des émissions ont baissé de 2,2 % le lendemain de la date d’ouverture de l’ancrage. Et après cinq jours de la date d’ouverture de l’ancre, 61% des émissions se sont négociées en baisse de 3,9% », ont-ils ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.