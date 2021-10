Paytm, PolicyBazaar parmi 35 introductions en bourse au cours du trimestre de décembre ; voici comment le marché primaire se comportera dans les semaines à venir

Le boom de l’introduction en bourse donnera un coup de fouet à l’écosystème des start-up dans le pays, car de nombreuses start-up prévoient de s’inscrire sur les bourses indiennes dans les semaines à venir.

Par Suresh Shukla

Le mastodonte indien de l’introduction en bourse ne semble pas d’humeur à se détendre. Il y a eu une énorme augmentation du nombre d’entreprises optant pour la voie de l’introduction en bourse pour lever des capitaux, et si l’on en croit les rapports, jusqu’à 35 entreprises prévoient de lever un énorme crore de Rs 80 000 au 3ème trimestre de cet exercice. . Les entreprises de tous les secteurs prévoient de lever des capitaux sur les marchés primaires, et certains des grands noms incluent Paytm, PolicyBazaar et Nykaa, entre autres.

Ces sociétés, ainsi que d’autres, prévoient d’augmenter entre 4 000 et 16 600 crores de roupies lors des introductions en bourse, et selon les sources, Paradeep Phosphates, Vedant Fashions, CMS Info Systems et Northern Arc devraient rejoindre le train des IPO, cherchant à lever Rs. 2 000 à 2 500 crore au cours du trimestre de décembre.

De nombreuses entreprises, dont Arohan Financial Services, Utkarsh Small Finance Bank et Ruchi Soya Industries, entre autres, ont reçu l’approbation du Securities and Exchange Board of India (SEBI) pour lever environ Rs. 22 000 crore, tandis que 64 entreprises ont déposé leur projet de prospectus de hareng rouge.

Un signe positif pour les marchés indiens

La vague d’introductions en bourse sur les marchés indiens indique que l’histoire de la croissance indienne est à peu près intacte. L’économie, durement touchée par la première vague de la pandémie de Covid en 2020, se remettait tout juste sur pied lorsque la deuxième vague a frappé plus tôt cette année. Cependant, une volée de mesures fiscales prises par le gouvernement indien et les organismes de réglementation, y compris la RBI et le SEBI, pendant ces périodes de test ont aidé à lutter dans une large mesure contre les effets du virus.

Le rythme rapide de la vaccination associé aux solides bénéfices des entreprises a aidé Sensex et Nifty à atteindre des records. Les indices ont été aidés par la poursuite des FPI et des flux nationaux sur les marchés et par une participation accrue des détaillants au marché boursier au cours de la dernière année. Le nombre croissant d’entreprises en voie d’introduction en bourse est un signal positif pour les marchés indiens. Il injectera des liquidités abondantes dans le système, ce qui est essentiel si l’Inde doit réaliser son rêve de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars d’ici 2024-25.

Cela montre également que l’Inde dispose d’un environnement commercial propice pour aider les organisations à s’ouvrir et à regagner le terrain perdu en raison de la pandémie. C’est la preuve que les fondamentaux macroéconomiques du pays sont solides et bien définis.

De plus, le boom des introductions en bourse donnera un coup de fouet à l’écosystème des start-ups dans le pays, car de nombreuses start-ups prévoient d’être cotées sur les bourses indiennes dans les semaines à venir. Offrant une opportunité importante pour l’écosystème des start-up en Inde, il permettra aux investisseurs particuliers de participer à l’histoire de la croissance des start-up indiennes et de faire partie de leur succès.

En résumé

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoyant que l’Inde conserverait l’étiquette de l’économie à la croissance la plus rapide au monde, la multitude d’introductions en bourse sur les marchés indiens au cours des prochaines semaines est de bon augure pour l’économie. Si la situation actuelle du marché ne change pas beaucoup, le boom de l’introduction en bourse devrait se poursuivre même au cours de la prochaine année.

Un fort rebond de la perception de la TPS et de solides reprises séquentielles des ventes d’automobiles, de la production de biens de consommation et de biens d’équipement, ainsi que du trafic de fret, sont des signaux verts indiquant que l’économie est sur la bonne voie pour se redresser. Les signaux positifs pourraient voir davantage d’entreprises galoper sur la voie de l’introduction en bourse. Pour les observateurs d’IPO, il n’aurait pas pu y avoir de meilleur moment.

(Suresh Shukla, coprésident et chef de succursale, franchisé et entreprise numérique, Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

