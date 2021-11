Paytm, Reliance Industries, Vedanta, State Bank of India parmi les actions à l’honneur aujourd’hui

Au début de la séance de bourse de lundi, SGX Nifty était dans le vert. (Photo : REUTERS)

Les marchés intérieurs étaient sous pression la semaine dernière, chutant trois fois en quatre séances de bourse. A l’entrée de la séance de bourse de lundi, SGX Nifty était dans le vert, laissant entrevoir un plat à un début positif pour le commerce de la journée. Sur le plan technique, les chartistes pensent que la tendance à court terme pour Nifty est faible. « La configuration graphique négative globale selon les graphiques quotidiens et hebdomadaires signale que le support clé actuel de 17700 pourrait être cassé à court terme et cela pourrait ouvrir une correction à la baisse plus importante jusqu’aux niveaux de 17200-17100 au cours des prochaines semaines », a déclaré Nagaraj. Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Toute tentative de rebond haussier à partir d’ici pourrait trouver une résistance autour des niveaux 17850-17900 », a-t-il ajouté.

Paiement – One 97 Communications ou Paytm a fait ses débuts en bourse jeudi dernier et a atteint le circuit inférieur de 20%, chutant de 27% par rapport au prix de l’introduction en bourse. La liste épouvantable du script a suscité un examen minutieux de son prix, qui, selon les analystes, était trop cher. Malgré la forte baisse, les analystes restent baissiers sur le titre.

Reliance Industries Ltd – Reliance Industries Ltd (RIL) de Mukesh Ambani a annoncé vendredi qu’avec Saudi Aramco, elle avait décidé de réévaluer l’investissement proposé dans les activités O2C. La société avait manqué deux échéances auto-imposées pour conclure l’accord qui aurait autrement vu Saudi Aramco prendre une participation de 20% dans l’activité O2C.

Banque Nationale de l’Inde – Le prêteur d’État SBI n’a pas encore remboursé un total de Rs 164 crore à divers titulaires de compte Jan Dhan pour les frais injustifiés facturés. La banque a retourné Rs 90 crore pour la même chose, mais a conservé Rs 164 crore avec elle-même.

Vedanta – La société a informé les bourses que la Cour suprême de l’Inde a autorisé le gouvernement à aller de l’avant avec sa proposition de céder la totalité de sa participation dans Hindustan Zinc Limited, une filiale de Vedanta.

ONGC – La décision de céder les plus grands gisements de pétrole et de gaz d’ONGC à des sociétés étrangères s’est heurtée à une forte résistance de la part du syndicat des dirigeants d’ONGC. Le syndicat a déclaré que le gouvernement devrait responsabiliser et donner à l’entreprise des règles du jeu équitables plutôt que de céder ses principaux actifs au secteur privé sur un plateau.

Banque nationale du Pendjab – Une vulnérabilité dans le serveur de la Punjab National Bank aurait exposé les informations personnelles et financières de ses quelque 180 millions de clients pendant environ sept mois, selon la société de cybersécurité CyberX9, a rapporté PTI. La société de cybersécurité a affirmé que la vulnérabilité donnait accès à l’ensemble du système bancaire numérique de PNB avec un contrôle administratif.

