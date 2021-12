Paytm: Tarifs de vol spéciaux annoncés pour les étudiants, les personnes âgées et les forces armées – profitez de la réduction sur ces vols. Maintenant!

Paytm a annoncé aujourd’hui avoir lancé des tarifs réduits spéciaux pour les étudiants, les forces armées et les personnes âgées pour la réservation de vols. Les réductions peuvent être utilisées sur des vols comme IndiGo, Go Air, Spicejet et AirAsia. Selon la publication, la remise spéciale sera de l’ordre de 15 à 50 %. Les étudiants auront une autre raison de se réjouir étant donné qu’ils pourront profiter de bagages supplémentaires jusqu’à 10 kg.

Le tarif est proposé à un prix réduit raisonnable par rapport aux tarifs normaux. Cela viendra s’ajouter aux offres déjà existantes proposées par Paytm et d’autres services bancaires fournis dans le pays. Les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de la réduction devront simplement rechercher les options de vol après avoir rempli tous les détails nécessaires.

Nous visons toujours à faciliter la réservation pour nos utilisateurs et à planifier leur voyage de manière plus économique, a déclaré le porte-parole de Paytm. La billetterie de voyage est un segment à part entière pour nous et avec l’aide de nos partenaires aériens, nous sommes en mesure d’offrir ces remises lucratives aux forces armées, aux personnes âgées et aux étudiants, a ajouté le porte-parole.

Paytm est une plate-forme qui permet aux utilisateurs de réserver non seulement des billets d’avion, mais également des bus interurbains et des billets de train. La société dispose d’un solide réseau et d’un partenariat avec toutes les grandes compagnies aériennes nationales. C’est également un agent de voyages accrédité par l’Association du transport aérien international (IATA).

L’entreprise est directement intégrée à plus de 2 000 opérateurs de bus à travers les villes. La plate-forme utilise des données et des informations transactionnelles pour suggérer à ses utilisateurs des options de billetterie de voyage pertinentes sur son application.

La société a récemment lancé de nouveaux produits tels qu’une fonctionnalité d’aéroport à proximité, un statut de confirmation PNR, un statut de circulation en direct pour les trains, l’achat de billets sans contact dans les bus, des prêts EMI pour les voyages en avion, entre autres, pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

