Paytm a chuté de 2,7% à 1 592 roupies jeudi, un cinquième jour de baisse, après avoir chuté de 37% au cours des deux premières séances de négociation.

Paytm, qui a beaucoup évolué depuis son introduction en bourse après la plus grande offre publique initiale de l’Inde, a reçu la première note d’achat d’une maison de courtage qui s’attend à ce que la société devienne rentable d’ici mars 2026. Dolat Capital Market Pvt, la troisième maison de courtage à lancer une couverture sur le numérique Le géant des paiements après Macquarie Capital Securities et JM Financial Institutional Securities Ltd., a déclaré que sa transition vers un « fabricant » de services financiers à partir d’un agent, la vente croisée de services et la forte croissance du nombre d’utilisateurs aideront l’entreprise.

La « super application » de Paytm est sortie d’une pure catégorie de « désir » pour atteindre le statut de « besoin », ont déclaré les analystes de Dolat, dirigés par Rahul Jain. Cela positionne la société comme « l’une des marques numériques les plus puissantes à saisir une part importante des opportunités qui évolueront dans l’écosystème Internet indien », ont-ils déclaré.

La maison de courtage a fixé un prix cible de 2 500 roupies (33,4 $), soit 16% de plus que le prix d’émission de la société. Paytm a chuté de 2,7% à 1 592 roupies jeudi, un cinquième jour de baisse, après avoir chuté de 37% au cours des deux premières séances de négociation. JM Financial a une cote de vente sur l’action, tandis que Macquarie l’a qualifiée de sous-performante.

One 97 Communications Ltd., la société mère de Paytm, a levé 2,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, mais sa débâcle lors de ses débuts en a fait l’une des pires performances initiales d’une grande entreprise technologique depuis l’ère de la bulle Internet à la fin des années 1990. Paytm bénéficie du soutien d’investisseurs mondiaux de premier plan, notamment SoftBank Group Corp. de Masayoshi Son, Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett et Ant Group Co. de Jack Ma.

Paytm a publié ses premiers résultats financiers en tant qu’entreprise publique au cours du week-end, avec des pertes s’élevant à 4,74 milliards de roupies au cours du trimestre juillet-septembre par rapport à l’année précédente dans un contexte de hausse des dépenses. Son chiffre d’affaires a augmenté de plus de 60 %, stimulé par la forte croissance de ses services financiers, commerciaux et cloud.

Le multiple d’entrée pour Paytm peut sembler élevé, « cependant, nous le considérons comme durable car il s’agit de l’activité Internet la plus percutante et la plus économique », indique la note.

