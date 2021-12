Paytm, Zomato et d’autres sociétés new-age récemment cotées pourraient obtenir une étiquette de grande capitalisation dans le prochain examen de l’AMFI

Paytm, Zomato, Nykaa, PB Fintech pourraient être parmi les sociétés récemment cotées à entrer dans la catégorie des grandes capitalisations dans le prochain examen semestriel de l’AMFI.

Paytm, Zomato, Nykaa, PB Fintech pourraient être parmi les sociétés récemment cotées à entrer dans la catégorie des grandes capitalisations dans le prochain examen semestriel de l’AMFI (Association of Mutual Funds India). Edelweiss Alternative Research pense que les sociétés technologiques de la nouvelle ère qui ont été cotées ces derniers mois pourraient prendre leur place en tant que grandes capitalisations dans l’examen de l’AMFI qui devrait être annoncé au cours de la première semaine de janvier. Parmi les autres actions qu’Edelweiss s’attend à obtenir la balise à grande capitalisation figurent MindTree, IRCTC, SRF et Tata Power, entre autres. L’AMFI considère le 31 décembre comme la date limite de capitalisation boursière pour les changements.

Les entreprises de la nouvelle ère qui pourraient obtenir une étiquette à grande capitalisation

Zomato – capitalisation boursière actuelle Rs 1,04,532 crore

FSN Ecommerce Ventures (NYKAA) – capitalisation boursière actuelle Rs 1,01,830 crore

One 97 Communications (Paytm) – capitalisation boursière actuelle Rs 87 640 crore

PB Fintech (Policy Bazaar) – capitalisation boursière actuelle Rs 43 249 crore

Moyenne à grande capitalisation

Mindtree – capitalisation boursière actuelle Rs 76 931 crore

SRF – capitalisation boursière actuelle Rs 71,141 crore

IRCTC – capitalisation boursière actuelle Rs 70,320 crore

Tata Power – capitalisation boursière actuelle Rs 70 936 crore

Mphasis – capitalisation boursière actuelle Rs 62 456 crore

Godrej Properties – capitalisation boursière actuelle Rs 52 789 crore

Bharat Electronics – capitalisation boursière actuelle Rs 50 437 écrire

Grande capitalisation à moyenne capitalisation

Oui Banque – capitalisation boursière actuelle Rs 33 824 crore

Honeywell Automation – capitalisation boursière actuelle Rs 35 938 crore

Punjab National Bank – capitalisation boursière actuelle Rs 41 346 crore

Biocon – capitalisation boursière actuelle Rs 42 639 crore

Colgate-Palmolive – capitalisation boursière actuelle Rs 39 772 crore

Bank of Baroda – capitalisation boursière actuelle Rs 41 759 crore

Lupin – capitalisation boursière actuelle Rs 41 754 crore

Nouvelles entrées dans les moyennes capitalisations

Assurance Santé et Alliés Star

Science et technologie propres

Nuvoco Vistas Corporation

Aditya Birla Sun Life AMC

GR Infraprojets

Aptus Valeur Financement Logement

Devyani International

Petites et moyennes capitalisations

Happiest Minds Technologies – capitalisation boursière actuelle Rs 19 280 crore

Banque centrale – capitalisation boursière actuelle Rs 18 750 crore

Gujrat Fluorochemicals – capitalisation boursière actuelle Rs 26 159 crore

National Aluminium – capitalisation boursière actuelle Rs 18 366 crore

Indian Energy Exchange – capitalisation boursière actuelle Rs 22,844 crore

Projets immobiliers de prestige – capitalisation boursière actuelle Rs 19 369 crore

Trident – ​​capitalisation boursière actuelle Rs 28 002 crore

La liste de classement des actions de l’AMFI est principalement référencée par les gestionnaires de fonds communs de placement actions actifs. Il est important de noter que la reclassification des stocks ne conduit pas nécessairement à de nouvelles entrées. Le mouvement, cependant, aide les actions. « La recatégorisation aide mais pas forcément tout de suite en terme de flux. Au fur et à mesure que les actions passent de la catégorisation inférieure à la catégorie supérieure, cela conduit à une plus grande visibilité pour les actions et les gestionnaires de fonds peuvent donc chercher à analyser plus en détail les noms et à ajouter selon leur mandat rationnel et leur schéma », a déclaré Edelweiss.

