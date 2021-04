Payton: “LeBron James est plus complet que Michael Jordan”

Dans le combat entre Michael Jordan et LeBron James pour décider lequel des deux est le meilleur joueur, les supporters du premier ont un nouvel argument pour contribuer à cette éternelle discussion. Gary Payton, ancien joueur des légendaires Sonics, s’est prononcé sur l’éternel débat, de plus en plus serré alors qu’El Rey réalise de nouveaux exploits et reste actif. Le meneur, qui a également joué pour les Lakers et a conquis le ring en 2006, avec le Heat (curiosités du destin, James a joué dans les deux équipes), a fait en sorte que LeBron soit plus complet … “de loin”: “Il passe le ballon mieux que Jordan, il peut dribbler un peu mieux que Jordan. .. ça tire bien, ça rebondit bien … “.

Le débat ne s’arrête pas. Jordan revient sur le devant de la scène avec son documentaire, dans lequel il parle également de Gary Payron, The Glove, avec lequel il affronte en finale de 1996, l’année 72-10. La Jordanie a longtemps occupé le poste de meilleur joueur de l’histoire presque à l’unanimité et non indigne. Kobe était à son époque, inlassablement, la plus grande menace pour ce trône, et a été magistralement remplacé par l’ascension de LeBron James, un homme qui a réussi huit finales consécutives dans la deuxième décennie du 21e siècle et il est devenu le candidat maximum pour occuper une place dans laquelle beaucoup le suivent sans vouloir voir.

L’opinion de Payton en est une de plus dans un débat éternel qui ne semble jamais se clôturer. Et en une chose, il a raison lorsqu’il indique que nous devons attendre pour résoudre l’éternelle discussion. Et alors que Jordan semble être actuellement au sommet, James a fait assez de mérites pour qu’il y ait des doutes et que nous devions attendre qu’il se retire pour discerner ce qu’était la GOAT. Une balance qui pourrait faire pencher la balance en faveur d’El Rey … avec une autre bague avec les Lakers? Cela lui donnerait plus d’arguments, bien sûr. Pour le moment, il faut attendre pour découvrir la fin d’une histoire qui a des protagonistes, c’est sûr, deux des meilleurs joueurs de tous les temps.