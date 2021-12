Paz Vega gagne un demi-million au Trésor dans l’audience de la liste des défaillants

29/12/2021 à 07:54 CET

Rafael Mendez

Paz Vega a gagné une bataille, mais pas une guerre, contre l’Agence des Impôts. L’actrice est plongée depuis des années dans une longue procédure contre l’Agence des Impôts et le Tribunal National vient en partie d’être d’accord avec elle et l’a tolérée. 560 000 euros d’amende. La condamnation, le 18 novembre, est intervenue quelques semaines seulement avant que le Trésor n’inclue l’actrice dans la liste des grands défaillants avec une dette de trois millions d’euros.

Le procès remonte au Trésor a liquidé l’actrice un acte d’impôt sur le revenu de 2005 et 2006. L’Agence fiscale l’a réclamé 958 329 euros auquel il a ajouté une amende de 560.409 euros. Paz Vega a interjeté appel devant le tribunal administratif économique de Madrid qui, le 23 juillet 2014, a rejeté sa demande.

Quatre ans plus tard, en juillet 2018, la défense de l’actrice a ouvert un litige dans le Audience nationale. La sentence, datée du 18 novembre et qui est déjà publique, est en partie d’accord avec l’actrice. Le PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica, a tenté mardi, sans succès, d’obtenir la version de son avocat.

Comme de nombreux acteurs, présentateurs de télévision, journalistes, avocats, médecins chanteurs aux revenus élevés, Paz Vega a utilisé une société, Max club 69, pour payer des impôts. De cette façon, il a réussi à payer moins d’impôts puisque les entreprises paient 25% d’impôts pour près de 50% de revenus élevés en impôt sur le revenu des personnes physiques. C’était quelque chose que les conseillers fiscaux ont recommandé pendant des années, mais sur quoi le Trésor a mis la loupe il y a une décennie.

Le Trésor n’accepte l’utilisation de ces sociétés que lorsqu’elles ne sont pas un simple instrument fiscal, mais disposent de moyens matériels pour agir en tant que producteurs et verser un salaire de marché au propriétaire, en l’occurrence Paz Vega. Ainsi, par exemple, il a vaincu Hacienda Maria Teresa Campos, qu’il avait ses filles employées à la société de production.

Dépenses déductibles

Mais dans le cas de Paz Vega, l’inspection a conclu que nou il existait de réels moyens en plus de trouver « une série de dépenses qui, déclarées comme déductibles, n’auraient pas dû l’être car elles n’étaient pas liées à l’activité de l’entité & rdquor; et « Revenus gagnés non déclarés obtenus en dehors de l’Espagne & rdquor;.

La défense de Paz Vega a allégué que « L’entreprise, en plus de disposer des services de l’intéressé, dispose effectivement de ressources matérielles et personnelles & rdquor;. Il a ajouté qu’en tout état de cause, ses impôts étaient couverts par « une interprétation raisonnable de la & rdquor; vous pourriez donc devoir payer plus de loyer, mais jamais avec une pénalité qui, dans ce cas, était un demi-million d’euros.

La phrase donne les chiffres de ce que Paz Vega est entré en 2005 et 2006 « avec la participation directe et exclusive de l’artiste de 859.387 euros et 713.711,51 euros respectivement (droits à l’image, reportage et participation à une série et à des films de l’actrice) & rdquor ;.

La sentence juge la démarche de l’actrice très faible mais critique aussi le Trésor

La Cour nationale n’accepte pas les arguments de Vega car elle considère que son approche « est très faible lors du crédit […] en particulier que l’entité disposait effectivement de moyens matériels et personnels pour exercer son activité & rdquor ;. Et il ajoute que « ses allégations sont très vagues et imprécises […] sans aller jusqu’à expliquer de manière peu convaincante pourquoi la société disposait réellement de tels moyens, apportant une réelle valeur ajoutée & rdquor ;.

Bien entendu, la peine est de la part de l’actrice lorsqu’elle critique l’accord de sanction du Trésor, auquel elle « Manque de rigueur & rdquor; et qu’elle n’est pas suffisamment étayée. C’est pourquoi il annule l’accord de sanction avec lequel Paz Vega gagne un demi-million du Trésor.

En 2017, l’actrice a parlé en public de ses problèmes avec la trésorerie. « C’est simplement une dette qui obéit à une disparité de critères avec l’Agence des impôts et qui est entre les mains des tribunaux et lorsque le tribunal décide… ». Le tribunal a déjà statué, bien qu’il y ait un recours devant la Cour suprême.