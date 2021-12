PBC organise de la bonne boxe le jour de Noël, et on peut le voir ce soir en Espagne

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le promoteur nord-américain PBC ne s’arrête pas là, et se parera à Noël et au Jour de l’An. Aujourd’hui, bien que nous puissions être optimistes sur les deux, peut être suivi en direct en Espagne pour étancher la soif des fans de boxe, même à des dates aussi importantes pour beaucoup.

Le Prudential Center du New Jersey (États-Unis) en sera le siège. Les protagonistes, quelques noms à pointer pour la suite. Le poids welter de 19 ans Vito Mielnicki (9-1, 6 KO) visages Nicolas DeLomba (16-3, 5 KO) à dix rounds dans le combat principal du gala, cherchant à consolider sa carrière et continuer à se remettre de la défaite inattendue subie en avril par décision majoritaire contre James Martin.

De plus, nous assisterons à des combats de sauvegarde intéressants. Huit rounds chez les poids moyens, Joey Spencer (13-0, 9 KO) et Limberth Ponce (18-4, 11 KO) se retrouvera dans ce qui pourrait être la dernière surprise de l’année d’un combattant mexicain. A poids égal, le combat qui se présente le plus médiatique sera donné, avec la sensation cubaine Yoelvis gomez (4-0, 4 KO) et le multidisciplinaire Argile Collard (9-5-3, 4 KO). De même, le combat poids plume invaincu entre Chance de Rajon (5-0-1, 5 KO) et Elon de Jésus (3-0-1, 2 KO) auront leur deuxième chance après le match mouvementé qu’ils ont joué en septembre qui s’est terminé par l’égalité qui apparaît sur les deux records. Non moins attrayant est le duel entre keeshawn williams (8-0-1, 2 KO) et Kenneth sims jr (16-2-1, 5 KO) à la limite des poids welters.

Le gala débutera à 2h00 le lendemain matin en Espagne et pourra être suivi en direct sur FITE. Son prix pour changer est d’environ 8’75 euros pour changer, et peut être loué ici.