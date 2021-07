Juridique & Réglementaire

PBOC émet un avertissement contre la fourniture de services de publicité et de marketing aux entreprises de cryptographie

La Banque centrale de Chine a annulé une société de Pékin qui fournit des services logiciels pour les transactions en monnaie virtuelle et a fermé son site Web car aucune institution ne peut fournir de services aux entreprises traitant de crypto-monnaies.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a publié mardi un avertissement, ordonnant aux institutions relevant de ses juridictions de ne pas fournir leurs services, y compris les services de marketing et de publicité aux entreprises traitant de la cryptographie.

Selon l’ordonnance, conformément à la répression du Comité central du Parti et du Conseil d’État contre les crypto-monnaies pour contrôler la spéculation dans le secteur, les entreprises du secteur de la crypto ne sont pas autorisées à fournir des locaux commerciaux, des affichages commerciaux, du marketing et de la publicité, des détournements payés et autres. services pour les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle.

Les institutions financières et les établissements de paiement au sein de la juridiction ne sont pas non plus autorisés à fournir des services liés à la monnaie virtuelle aux clients directement ou indirectement. De plus, ils sont tenus de déclarer en temps opportun les transactions liées au commerce de devises virtuelles.

Récemment, l’Administration municipale de surveillance financière locale de Pékin, conjointement avec le Département de l’administration des affaires de la banque centrale de Chine et le gouvernement du district de Huairou, a suspendu le site Web officiel de Beijing Chuadao Cultural Development Co., Ltd., qui fournit des services logiciels pour la monnaie virtuelle. transactions, mentionne la banque dans l’avis.

De plus, il est rappelé aux gens de ne pas participer à des activités de trading de devises virtuelles et de ne pas suivre aveuglément la tendance des comportements liés aux investissements en devises virtuelles.

Au milieu de cela, la publication chinoise Wu Blockchain a rapporté que Huobi, le service de gestion de patrimoine de la plus grande bourse de Chine, “Huobi Earn”, “n’est pas disponible en Chine continentale, à Hong Kong SAR, au Japon et dans d’autres pays et régions”.

Cependant, cette suspension dure depuis un certain temps et n’a rien à voir avec la supervision de la banque centrale aujourd’hui.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.