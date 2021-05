PBS annonce une nouvelle série en six parties, “Icon: Music Through The Lens”

PBS, en partenariat avec FilmRise et Universal Music Group Mercury Studios, a annoncé aujourd’hui la première de ICON: MUSIC THROUGH THE LENS, une nouvelle série en six parties qui expose le monde passionnant et passionnant de la photographie musicale en direct.

ICON suit la vie et les expériences souvent folles des artistes qui ont documenté la musique populaire en images, des premières chambres noires aux paysages numériques en évolution rapide d’aujourd’hui. La série sera diffusée les vendredis 16 juillet au 6 août 2021, de 21 h 00 à 22 h 00 HE et le 13 août 2021 de 21 h 00 à 23 h 00 HE (consultez les listes locales) sur PBS, PBS.org et l’application vidéo PBS.

Présentant des interviews de certains des plus célèbres photographes musicaux, musiciens, galeristes, journalistes musicaux et commentateurs sociaux, ICON: MUSIC THROUGH THE LENS capture ce que c’était des deux côtés de l’appareil photo lorsque les images les plus reconnaissables de l’histoire ont été prises. À l’aide de portraits de studio, de pochettes de disques, de livres de table, de séances photo dans des magazines, d’œuvres d’art et d’images prises lors de spectacles et d’expositions en direct, les téléspectateurs découvriront les origines de ces images emblématiques durables et l’avenir de la photographie musicale.

“ICON est un rêve devenu réalité pour moi”, a déclaré Gered Mankowitz, producteur exécutif et photographe musical de renom. «Depuis plus de 10 ans, le réalisateur Dick Carruthers, notre collègue producteur exécutif Andy Saunders et moi essayons de faire réaliser cette série, et maintenant la diffuser sur PBS aux États-Unis est la cerise sur le gâteau. Je me consacre à la photographie musicale depuis 1963 et je me bats pour que le genre soit pris au sérieux en tant que forme d’art à part entière pendant la majeure partie de cette période. ICON fait le travail et j’espère que vous apprécierez le regarder autant que nous avons aimé le faire.

Les photographes interviewés incluent les légendes de l’industrie Jill Furmanovsky, Mick Rock, Danny Clinch, Michael Zagaris, Bruce Talamon, Kevin Westenberg, Terry O’Neill, Kevin Cummins, Bob Gruen, Rachael Wright, Deborah Feingold, Rankin, Laura Levine, Baron Wolman, Neal Preston , Janette Beckman, Roger Sargent, Pooneh Ghana, Christie Goodwin, Albert Watson et Lynn Goldsmith.

Partager des informations révélatrices du point de vue d’un musicien est Josh Homme (Reines de l’âge de pierre), Ziggy Marley, Lars Ulrich (Métallique), Brett Anderson (Suède), Alice Cooper, Craig David, Nick Mason (Pink Floyd), Zara Larsson, Stefflon Don, Sharleen Spiteri (Texas), Nicky Wire (Manic Street Preachers), Matt Helders (Arctic Monkeys), Julien Lennon, et Dizzee Rascal.

Pour plus d’informations sur ICON: MUSIC THROUGH THE LENS, visitez le site officiel des docuseries.