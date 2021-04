PBS NewsHour félicite David Brooks pour sa chronique sur “ Le GOP s’aggrave encore ” ⋆ .

Le chroniqueur du New York Times, David Brooks, a écrit une mauvaise chronique pour le journal de vendredi intitulé «Le GOP s’aggrave encore: les Trumpiens subissent une attaque de panique venimeuse. Naturellement, le PBS NewsHour l’a attiré l’attention vendredi soir, et son homologue libéral Jonathan Capehart du Washington Post et de MSNBC l’a adoré.

Judy Woodruff en a parlé, elle s’est plainte que les républicains résistent aux plans de Nancy Pelosi sur une commission de type 9/11 sur les émeutes du 6 janvier. (Lundi, PBS n’a consacré que 20 secondes à la nouvelle que le policier du Capitole Brian Sicknick est mort des suites d’un accident vasculaire cérébral, pas de la violence des émeutiers.) Capehart a mis en garde contre la «montée de l’extrémisme d’extrême droite», qui a conduit droit aux électeurs de Trump.

Brooks a cité un sondage dans lequel on a demandé aux gens: «Pensez-vous que la politique est pour les politiques ou pensez-vous que c’est pour la survie nationale? Plus de 50% des électeurs de Trump pensent que c’est une question de survie nationale. Seulement 19 pour cent pensent que le gouvernement concerne les politiques. » Il a averti les électeurs de Trump pensaient qu’ils devaient «s’armer». Ils doivent devenir violents.

Ce sondage n’est pas tout à fait disponible en ligne. Mais quel genre de sondeur demande si le gouvernement est «au sujet des politiques»? C’est comme appeler et demander, c’est de la nourriture pour manger.

Puis Brooks a vanté un sondage Economist-YouGov:

Dans une autre question d’enquête, les gens ont dit, lequel de ces deux commentaires est le plus d’accord, c’est un grand et beau monde rempli de gens qui sont pour la plupart bons, ou nos vies sont menacées par des criminels, des terroristes et des étrangers illégaux, des immigrants? Soixante-quinze pour cent des électeurs de Biden ont soutenu le grand beau monde; 66% des électeurs de Trump ont soutenu que nos vies sont en danger.

La vraie question était: “C’est un grand et beau monde, pour la plupart rempli de bonnes personnes, et nous devons trouver un moyen de nous embrasser et de ne pas nous permettre de nous isoler” ou “Nos vies sont menacées par des terroristes, des criminels et des immigrants clandestins. , et notre priorité devrait être de nous protéger.

C’est libellé d’une manière que la plupart des conservateurs l’entendent comme «Êtes-vous un hippie mondialiste à la tête laineuse, ou pensez-vous que les armées et les policiers et le deuxième amendement sont nécessaires?» Ces personnes ne peuvent pas considérer que les électeurs de Trump ont peut-être exprimé du pessimisme à propos des émeutes potentielles après le procès Chauvin, qu’il y a une flambée à la frontière et qu’ils ne font pas confiance aux démocrates pour préserver la loi et l’ordre dans les grandes villes qu’ils dirigent.

Même Philip Bump du Washington Post pensait que les questions étaient hyperboliques (il a choisi la partie «grand beau monde», mais le pessimiste est seulement pire.) «Ce dernier est un peu exagéré, pour sa part, comme quelque chose vous pourriez lire sur une planche à sandwich à l’extérieur d’un petit café à Santa Cruz, en Californie. Mais c’est le point. On a demandé aux gens quel extrême ils trouvaient reflétant le plus fidèlement leurs propres sentiments. Et la plupart des républicains ont choisi celui sur la nécessité de s’opposer à des dangers obscurs, même si une option «incertaine» était disponible.

Cela signifie que le sondage était un «sondage poussé» destiné à fournir à Brooks son scénario de cauchemar d’émeutiers républicains plus violents et à faire passer les démocrates à des gens merveilleux qui aiment un «grand monde magnifique». Certains ont peut-être choisi «raccrocher au sondeur» comme option.

Capehart pourrait seulement ajouter: «Nous ne serons pas en mesure de maintenir ensemble l’entreprise qui est l’Amérique tant que l’un des deux principaux partis de ce pays, un, ne gouverne pas, et, deux, donne la parole et couvre les terroristes domestiques, le racisme et la perpétuation de la suprématie blanche. Nous ne survivrons pas si c’est ainsi que le Parti républicain restera. »

Comme d’habitude, PBS avait désespérément besoin de tout type d’équilibre ou de recul pour cette hootenanny libérale. La colonne Brooks a également feint les «excès du mouvement pour la justice sociale», mais PBS n’allait pas ajouter cette partie.

