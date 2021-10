PBS NewsHour ne discutera pas d’une chronique de David Brooks quand elle frappera la gauche

Le PBS NewsHour mettra en lumière les colonnes du New York Times de leur panéliste David Brooks quand ils les aiment – comme son interview promotionnelle avec le président Biden, ou sa chronique libérale « Le GOP s’aggrave encore: les Trumpiens ont une attaque de panique venimeuse ».

Cela ne s’est pas produit cette semaine, lorsque Brooks a écrit une chronique critique intitulée « L’auto-isolement de la gauche américaine ». C’est trop conservateur !

Depuis deux semaines maintenant, les panélistes du vendredi sur PBS ont discuté des écoles et de la théorie critique de la race, les libéraux mentant et niant que la CRT soit enseignée partout en Amérique. Brooks rapporte que la gauche s’enfonce dans une bulle inquiétante :

Une formation pour le comté de Loudoun, en Virginie, les administrateurs d’écoles publiques ont enseigné que « favoriser l’indépendance et la réussite individuelle » est une caractéristique de « l’individualisme blanc ». Un professeur du Williams College a déclaré au Times la semaine dernière : «Cette idée de débat intellectuel et de rigueur comme le summum de l’intellectualisme vient d’un monde dans lequel les hommes blancs dominaient. «

Brooks prévient qu’une superstructure idéologique s’empare des discussions sur la race. Aucune de ces analyses n’est sortie de sa bouche sur PBS, et PBS n’en parle pas :

L’histoire est principalement l’histoire de luttes de pouvoir entre oppresseurs et groupes opprimés ; l’histoire de la civilisation occidentale implique un modèle d’oppression particulièrement brutal ; la langue est fréquemment une arme dans cette oppression et doit parfois être régulée pour assurer la sécurité ; les actions et déclarations qui ne remettent pas explicitement en cause les systèmes d’oppression sont racistes ; le moyen de lutter contre le racisme est de sensibiliser les Blancs à leur propre blancheur toxique, afin qu’ils puissent la purger. Aujourd’hui, beaucoup de parents ont du mal à savoir ce qui se passe dans les classes de leurs enfants. Est-ce un récit équilibré de l’histoire ou de l’évangile selon Robin DiAngelo ? Lorsqu’ils remettent en question ce qu’ils ressentent, ils rencontrent quelques réponses communes. On leur dit, comme par le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, que les parents ne devraient pas dire aux écoles quoi enseigner. On leur dit qu’ils sont racistes. Ou ils sont allègrement assurés qu’il ne se passe rien de radical – alors qu’en fait il pourrait y en avoir. Les parents et les législateurs répondent souvent avec beaucoup de bêtises sur la théorie critique de la race et parfois en légalisant leurs propres formes de censure idéologique. Mais leur intuition fondamentale n’est pas folle : Une sous-culture utilise parfois son pouvoir culturel pour essayer de faire dominer ses opinions, souvent par intimidation. Lorsque les gens sentent que ceux qui ont le pouvoir culturel imposent des idéologies à leur propre famille, vous pouvez vous attendre à ce que la réaction soit rapide et féroce.

Brooks a même mentionné les critiques de cinéma par rapport au grand public pour les films. Il a cité un écart de Rotten Tomatoes. Le film Hillbilly Elegy a un score d’audience positif de 83% sur ce site Web et un score de critique positif de 25%, une différence de 58%. Le dernier spécial de Dave Chappelle sur Netflix a un score d’audience positif de 96%, mais «Un petit groupe de personnes a trouvé cela une atrocité morale et le score critique actuel est de 44% positif. C’est un écart de 52 points. Son propre journal et sa propre famille TV appartiennent à cette bulle.