PC Alan Wake Remastered – spécifications, paramètres graphiques et plus

Remedy Entertainment a fourni des informations sur ce que nous pouvons attendre de la version PC de Alan Wake remasterisé.

Selon le développeur, la version PC propose plusieurs modes de performances, une prise en charge d’un écran ultra-large et divers paramètres graphiques et options avancées.

Il prend en charge l’architecture x64 et DX12 uniquement, ne propose pas de lancer de rayons et prend en charge les modes DLSS tels que Ultra-Performance, Performance, Balanced et Quality. DLSS peut également être désactivé.

Il prend en charge un écran ultra-large avec un rapport hauteur/largeur 21:9, mais les cinématiques pré-rendues seront rendues en 16:9. Comme le premier jeu, il propose une fréquence d’images déverrouillée et prend en charge les affichages plein écran, fenêtrés et sans bordure.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres graphiques et des options avancées.

Paramètres graphiques

Occlusion ambiante – Oui – (HBAO + Nvidia Ambient occlusion tech) Résolution – Résolutions énumérées V-Sync – On/Off Console v-sync activé et sans option pour désactiver HUD – Activé/Désactivé Luminosité Flou de mouvement – ​​Film activé/désactivé Grain – Activé/Désactivé FOV – Curseur

Options avancées

Qualité graphique – Échelle de rendu faible/moyenne/élevée/personnalisée – Curseur – par défaut à 100 % Filtrage anisotrope – Désactivé, 2x, 4x, 8x, 16x Qualité des ombres – Faible, moyenne, élevée Qualité de la lumière volumétrique – Faible, moyenne, élevée Qualité du terrain – Distance de tirage faible et élevée – Curseur

Le studio a également fourni une liste de spécifications minimales et recommandées.

Spécifications minimales

CPU : i5-3340 ou Ryzen 3 1200 GPU : Nvidia GeForce GTX 960 ou AMD RX470. 4 Go de VRAM. RAM : 8 Go ou supérieur OS : Win 10 64 bits

Spécifications recommandées

Processeur : i7-3770 ou Ryzen 5 1400 GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD 5600XT. 6 Go VRAM RAM : 16 Go OS : Win 10 64 bits

L’original Alan Wake est sorti en 2010 en exclusivité Xbox 360 avant d’être porté sur PC en 2012. La version remasterisée est livrée avec le jeu de base et les deux extensions, The Signal et The Writer, et sortira le 5 octobre.