PC Health : Boostez votre ordinateur

Les ordinateurs personnels sont devenus une partie essentielle de la vie quotidienne dans le monde hyper-connecté d’aujourd’hui. Les gens sont impatients d’augmenter leur productivité pour libérer plus de temps. Selon une étude sponsorisée par Western Digital, intitulée « PC Health and Upgrade », les consommateurs cherchent à mettre à niveau leurs composants PC pour prolonger la durée de vie de leurs appareils informatiques et améliorer la productivité.

L’étude a révélé que plus de 51 % des personnes interrogées estiment que la mise à niveau d’un disque dur (HDD) vers un disque SSD (Solid State Drive) est essentielle pour améliorer les performances de leur PC. Cependant, plus de 80 % des PC du pays sont toujours pris en charge par des disques durs, et quatre PC sur cinq ont une capacité interne de 500 Go, ce qui exacerbe les problèmes de performances des PC.

Principalement utilisé pour les applications liées à la productivité, l’enquête révèle qu’un PC est devenu aujourd’hui un appareil polyvalent. Les consommateurs achètent des PC et des ordinateurs portables pour diverses raisons telles que l’informatique générique (62,5 %), la productivité (59,3 %), le divertissement (57,6 %), l’éducation (57,2 %), les réseaux sociaux (55 %), la vidéoconférence (43,6 %) , jeux (42 %), création multimédia (36,6 %). Seulement 4,4 % des répondants les utilisent pour d’autres activités. Par conséquent, les performances des PC sont plus importantes que jamais, car les consommateurs veulent en faire plus en moins de temps.

Jaganathan Chelliah, directeur principal – Marketing, Inde et MEA, Western Digital, a déclaré : « L’étude nous a fourni de nombreuses informations intéressantes sur les utilisateurs de PC en Inde. Plus de 40 % des utilisateurs de PC passent de cinq à 12 heures sur leurs appareils pour diverses tâches et recherchent donc une mise à niveau des performances de leur PC. Pour Western Digital, ces connaissances nous ont permis de proposer des solutions de stockage pertinentes aux consommateurs. Par exemple, nos disques SSD WD Blue sont spécialement conçus pour les chercheurs de productivité et les créateurs de contenu qui recherchent à la fois performances et fiabilité.

Les utilisateurs d’ordinateurs portables recherchent également une autonomie accrue. Selon l’étude, la batterie fonctionne presque deux fois plus longtemps avec le SSD WD Blue SATA par rapport à l’utilisation d’un disque dur. En Inde, environ la moitié des ordinateurs portables utilisés (46 %) ont plus de trois ans ou devraient avoir trois ans dans les six à neuf prochains mois. En conséquence, les utilisateurs ont déjà commencé à rencontrer des problèmes de performances. Ils envisagent d’acheter de nouveaux ordinateurs portables ou de mettre à niveau des composants critiques pour améliorer les performances de l’appareil. Selon l’étude, la mise à niveau vers un SSD augmente les performances globales du bureau jusqu’à 80 %.

