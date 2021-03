PC tout-en-un Asus AiO V241EA avec processeurs Intel Core de 11e génération lancé en Inde, le prix commence à Rs 61,990

Asus actualise également sa gamme de PC tout-en-un de valeur avec le lancement d’AiO V222.

Asus a élargi sa gamme de PC tout-en-un en Inde vendredi avec le lancement d’AiO V241EA. Le nouveau tout-en-un présente un design élégant, un écran presque sans lunette, des processeurs Intel Core de 11e génération et de nombreux ports, le tout à un prix de départ de 61 990 Rs. Asus actualise également sa gamme de PC tout-en-un avec le lancement d’AiO V222 avec des processeurs Intel Core de 10e génération – cela commence à Rs 25 990.

Les PC tout-en-un de la série AiO V241EA sont livrés avec un panneau «sans bordure» rétroéclairé par LED de 23,8 pouces 1920 x 1080 pixels qui, selon les termes d’Asus, entraîne un rapport écran / corps de 88%. Asus utilise un écran mat offrant des angles de vision de 178 degrés et une prise en charge de la gamme de couleurs sRGB à 100%. Cet écran presque bord à bord est logé dans un corps élégant – disponible en noir-or / blanc-argent – soutenu par un support en métal qui aurait été fraisé dans une seule pièce d’aluminium.

Le modèle de base de la série AiO V241EA intègre un processeur Intel Core i5 1135G7 de 11e génération associé à des graphiques Intel Iris Xe. La gamme est disponible avec une configuration allant jusqu’à Intel Core i7, jusqu’à 16 Go de RAM et un stockage hybride avec un disque dur SATA 2,5 pouces 1 To et jusqu’à 512 Go SSD M.2 PCIE. Les options de connectivité comprennent quatre ports USB 3.2 Gen 1 Type-A montés à l’arrière, ainsi qu’un port USB 2.0 et une prise combo audio sur le bord inférieur de l’écran. La gamme dispose également d’un port HDMI. L’AiO V241EA est également livré avec deux haut-parleurs 3W.

Asus propose un clavier sans fil avec des touches de déplacement de touches de 2,5 mm et des touches chiclet et une souris avec le tout-en-un.

Le budget AiO V222 quant à lui dispose d’un écran Full HD de 22 pouces, d’un processeur Intel Core i5 de 10e génération, jusqu’à 8 Go de RAM et d’un disque dur de 1 To et d’un SSD de 512 Go.

Asus a déclaré que les AiO V241EA et AiO V222 seront «bientôt» disponibles dans les magasins exclusifs Asus et dans les principaux partenaires commerciaux de distribution PC.

