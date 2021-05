PCC ou ligne du parti démocrate? Qui peut le dire? ⋆ 10z viral

Sur un certain nombre de questions, il devient difficile de faire la différence entre la ligne du Parti communiste chinois et la ligne du Parti démocrate. Comme, par exemple, le conflit actuel au Moyen-Orient et le soutien historique de l’Amérique à Israël.

Le Jerusalem Post cite un média anglophone du gouvernement chinois:

Israël est un mandataire militaire américain qui bénéficie du soutien des États-Unis en raison de l’influence des juifs riches, a déclaré mardi la chaîne d’information de langue anglaise affiliée au gouvernement chinois CGTN dans une vidéo publiée en ligne. Dans une vidéo intitulée «Pourquoi les États-Unis agissent-ils comme un bouclier diplomatique pour Israël?» Le présentateur Zheng Junfeng a lancé une version de la théorie, trouvée dans Les Protocoles des Anciens de Sion et d’autres tracts antisémites, selon laquelle les Juifs contrôlent les politiques gouvernementales par des moyens néfastes.

***

«Certaines personnes pensent que la politique pro-israélienne des États-Unis est attribuable à l’influence des riches juifs aux États-Unis et du lobby juif sur les décideurs politiques étrangers américains», a déclaré Zheng. Le présentateur de la CGTN a déclaré qu’il y avait «plus de cinq millions de juifs aux États-Unis» et que 18 des 40 personnes les plus importantes de la liste des milliardaires mondiaux de Forbes sont juives. [Ed.: That isn’t true, actually, but who’s counting?]

En d’autres termes, comme Ilhan Omar l’a dit de manière si mémorable, tout tourne autour du bébé Benjamins. Le PCC est parfaitement en phase avec le Squad. Et en l’occurrence, Ilhan Omar est actuellement occupé à défendre les communistes chinois sur Twitter, ainsi qu’à défendre le Hamas.

Est-ce qu’Omar est juste un député d’arrière-ban radical avec peu d’influence dans son parti? Malheureusement non. L’AIPAC a publié cette publicité Facebook qui la critique légèrement:

L’annonce est correcte; Omar a en effet qualifié les efforts d’Israël de se défendre contre les attaques à la roquette d’un «acte de terrorisme». Mais de nos jours, avoir raison n’a qu’une valeur limitée. La colère du Parti démocrate s’est abattue sur la tête de l’AIPAC. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré:

Je ne suis pas d’accord avec les commentaires de la députée Omar, mais c’est très décevant de voir [AIPAC’s] des publicités profondément cyniques et incendiaires tordant ses mots.

«Twisting» en citant avec précision.

Quant à Joe Biden, Caroline Glick le pèse dans la balance et le trouve insuffisant. Sa pièce entière vaut la peine d’être lue.

Depuis le moment où le Hamas a lancé son offensive actuelle contre Israël, les législateurs démocrates radicaux du Congrès ont intensifié leur rhétorique et leurs actions anti-israéliennes à des niveaux sans précédent. Lundi, les femmes du Congrès Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush et d’autres ont adopté un langage antisémite de rang contre Israël se référant à Israël comme un État «d’apartheid» et insistant sur le fait qu’Israël n’est pas une démocratie parce que «les États de l’apartheid ne sont pas des démocraties. ” Le département d’État lui-même a déterminé qu’accuser Israël d’être un État «d’apartheid» est un acte antisémite. Aucun «adulte responsable», ni le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ni la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et certainement pas Biden, les ont dénoncés pour leur comportement sectaire.

***

Si cela ne suffisait pas, lundi, le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Gregory Meeks, a annoncé son intention de suspendre une vente de routine de 735 millions de dollars de missiles guidés de précision à Israël, approuvée par Biden. Meeks agissait sous la pression d’Omar, Cortez, Tlaib et Betty McCollum. … Son ingérence stupéfiante dans une vente d’armes de routine qui bénéficie du soutien d’une large majorité de membres du Congrès indique que l’aile radicale du Parti démocrate contrôle aujourd’hui le discours du parti sur Israël.

C’est malheureusement vrai.

Biden lui-même a souligné ce point mardi. Alors que Tlaib étendait ses attaques antisémites contre Israël, Biden l’a félicitée dans un discours à Detroit. Il a fait référence à la femme qui a fait du rejet du droit d’Israël d’exister sa signature comme une «combattante». Biden a dit à Tlaib: “Je veux dire que j’admire votre intellect, j’admire votre passion et j’admire votre souci pour tant de gens.”

Pour inventer une phrase, il n’est pas nécessaire d’être un météorologue pour savoir dans quelle direction le vent souffle dans le Parti démocrate d’aujourd’hui. Cela va de pair avec le Parti communiste chinois et le Hamas.