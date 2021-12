PCR micron | Une nouvelle PCR détecte les cinq variantes du Covid-19 en trois heures : Alpha, Beta, Gamma, Delta et micron

24/12/2021 à 11:03 CET

Bonne nouvelle dans la lutte contre le coronavirus. La Corée du Sud a annoncé le développement d’un nouveau test PCR pour détecter la présence du virus SARS-CoV-2 capable d’identifier les cinq principales variantes connues de l’agent pathogène, y compris l’omicron récemment découvert.

L’Agence coréenne de prévention et de contrôle des maladies infectieuses (KDCA) a signalé le développement de ce réactif, faisant du pays asiatique le premier au monde à pouvoir détecter les cinq variantes les plus courantes (alpha, bêta, gamma, delta et omicron) avec un épreuve unique.

Cette trousse, qui a connu un développement public-privé, commencera à être utilisé dans Corée du Sud à partir du 30 décembre à un moment clé compte tenu de la propagation rapide de l’omicron, plus contagieux que le reste des variantes.

Le directeur du KDCA, Jeung Eun-kyeong, a déclaré dans un communiqué que jusqu’à présent, avec le séquençage génomique actuel, lorsqu’une infection au COVID-19 était confirmée, « il fallait 3 à 5 jours pour déterminer si le cas confirmé avait été infecté par la variante omicron ».

Grâce au nouveau réactif PCR capable de détecter rapidement la variante omicron, les résultats d’analyse peuvent être obtenus entre 3 et 4 heures après que la personne a été testée, a-t-il ajouté.