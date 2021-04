PDD Stock: un joyau de croissance du commerce électronique en attente d’être trouvé

La récente liquidation des actions chinoises semble créer des opportunités intéressantes pour les investisseurs. En effet, on peut faire valoir que les investisseurs Pinduoduo Inc. (NASDAQ:PDD) et PDD pourrait vraiment avoir un gagnant entre les mains.

Source: madamF / Shutterstock.com

Si la croissance est tout (et cela semble toujours être le cas de nos jours), alors le stock de PDD est à considérer. C’est une entreprise qui tire parti de la croissance de quelques tendances séculaires clés. À savoir, l’accent mis par Pinduoduo sur le commerce social et une alimentation saine est un moteur pour investir dans des entreprises de ce secteur.

Pinduoduo est «l’une des plus grandes plateformes de commerce électronique de produits agricoles en Chine».

Cette entreprise a produit une croissance incroyable dans le passé et continue de le faire aujourd’hui. Je vais plonger davantage dans cette croissance dans cet article. Cependant, les investisseurs à la recherche d’une croissance sur les marchés émergents n’ont peut-être pas entendu parler des actions PDD. Après tout, il y a des jeux de croissance assez importants dans l’espace du commerce électronique au niveau national.

Étant donné qu’il s’agit d’une pièce de théâtre chinoise, il est compréhensible que la possession d’actions PDD soit actuellement préoccupante. La détérioration des relations américano-chinoises et un contexte réglementaire moins favorable aux actions chinoises cotées aux États-Unis sont en jeu avec la récente liquidation que nous avons vue dans ce secteur. Cependant, je pense que Pinduoduo est aujourd’hui un choix intrigant parmi les valeurs de croissance chinoises.

Adoptons une approche axée sur les fondamentaux pour analyser pourquoi cette action ressemble à un achat fort.

Le stock de croissance PDD fournit vaut le coup d’œil

Avec la hausse des rendements obligataires, une rotation de la valeur vers la croissance est en cours. La croissance était autrefois tout, et peut-être que c’est «tellement 2020» de penser de cette façon.

Cependant, les taux d’intérêt sont toujours proches de leurs plus bas historiques. Acquérir des valeurs de croissance de haute qualité à des prix raisonnables devient de plus en plus difficile.

Entrez Pinduoduo.

Sur la plupart des indicateurs de croissance fondamentaux, j’évalue les actions PDD comme A. La croissance des revenus de la société d’une année à l’autre de 97% est excellente. Le fait que Pinduoduo ait doublé ses revenus est peut-être moins excitant que le fait qu’il s’agit en fait d’une baisse par rapport à ses résultats précédents. Les affaires sont en plein essor pour Pinduoduo en ce moment.

Bien entendu, une part importante de cette croissance peut être attribuée à la pandémie. Nous sommes tous enfermés à la maison, naviguant sur Internet et recherchant des moyens de dépenser de l’argent. C’est vrai. Cependant, sur une base prospective, la société prévoit une croissance de ses revenus de 70%. C’est sacrément bien, en particulier dans le contexte d’une réouverture économique mondiale qui est attendue fin 2021, ou début 2022. La Chine est peut-être en avance sur la courbe à cet égard, de sorte que ces projections sont actuellement optimistes.

La société a également augmenté ses flux de trésorerie d’exploitation de 90% d’une année sur l’autre. Le fait que la croissance des flux de trésorerie d’exploitation ait suivi la croissance des revenus est un signal fondamental haussier. Au cours de l’année prochaine, la société s’attend à ce que cette croissance ralentisse, ce qui est compréhensible.

Une augmentation de plus de 140% du fonds de roulement du stock PDD est également encourageante. La société est en train de constituer un trésor de guerre qu’elle pourra utiliser pour ses futures perspectives de croissance. C’est une bonne chose pour les investisseurs de croissance à long terme qui recherchent ce titre.

Cette croissance n’est pas bon marché

Oui, Pinduoduo est un stock cher. En effet, les investisseurs préoccupés par les valorisations du marché actuel ont des raisons de faire une pause avec ce nom.

Cependant, les perspectives de croissance susmentionnées de l’entreprise sont difficiles à déterminer aujourd’hui. Pour ceux qui croient «vous en avez pour votre argent», il semble que PDD stock soit parmi les noms de meilleure qualité à considérer parmi ses pairs.

Cela dit, c’est une action qui se négocie autour de 19 fois l’EV / ventes et 11 fois l’EV / ventes à terme. Sa mesure de prix à terme / flux de trésorerie est élevée à 35 fois les ventes, et elle est là-haut avec les actions de croissance plus chères aujourd’hui.

En outre, il semble que l’effet de levier d’exploitation soit une autre préoccupation de ce stock. Compte tenu de la croissance des revenus que Pinduoduo a produite, on s’attendrait à ce que la perte de BPA de la société se détériore sur une période donnée. Tel n’est pas le cas avec Pinduoduo. La perte de BPA de la société est passée à – 0,92 $ contre – 0,87 $ un an auparavant.

Donc, c’est une autre histoire d’un stock de croissance qui perd de l’argent. Pas de problème – il existe actuellement des centaines de sociétés de ce type. Cependant, les investisseurs peuvent exiger une croissance plus rentable pour l’avenir. En conséquence, les investisseurs porteront probablement plus d’attention aux battements du résultat net au cours des prochains trimestres.

La croissance à tout prix n’est pas une stratégie qui gagnera à long terme. Cependant, en ce moment, Pinduoduo cherche à conquérir autant de parts de marché que possible. Les investisseurs qui achètent ce nom font le pari que l’équipe de direction de l’entreprise peut atteindre les objectifs de rentabilité que les investisseurs se sont fixés au fil du temps. En conséquence, il y a un degré d’incertitude avec ce stock qui semble ancrer les actions à la baisse ces derniers mois.

Conclusion

Pinduoduo est un stock intrigant, et je n’avais pas regardé depuis un certain temps.

Encore une fois, il s’agit d’un stock de croissance avec une tonne de potentiel. Cependant, du point de vue du résultat net, je peux comprendre pourquoi les investisseurs peuvent être hésitants en ce moment. Avec un contexte plutôt désagréable pour les actions chinoises aujourd’hui, il pourrait y avoir davantage de vents contraires à court terme à l’horizon.

Cependant, cela pourrait également signifier que c’est le meilleur moment pour acheter cette action. Acheter bas et vendre haut ne se démodera jamais. Les actions PDD semblent fournir une valeur relativement décente sur le marché surévalué dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer un certain nombre de postes de direction en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu’analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice à long terme.