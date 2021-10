PDG de Coinbase sur la croissance rapide impressionnante d’Axie Infinity ($ AXS)

Brian Armstrong, co-fondateur et PDG de l’échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis Coinbase, déclare qu’un altcoin brûlant signifie la croissance rapide de l’industrie de la crypto dans d’autres secteurs de l’économie.

Dans un tweet récent, Armstrong a partagé un article de blog Coinbase sur Twitter décrivant la croissance « époustouflante » d’Axie Infinity (AXS), qui, selon lui, est parallèle à la croissance de l’espace crypto dans de nouvelles industries.

La croissance époustouflante d’Axie Infinity montre à quelle vitesse l’espace crypto se développe dans de nouveaux secteurs.https://t.co/er3f094L4B Notre newsletter Around The Block est une excellente lecture. – Brian Armstrong (@brian_armstrong) 12 octobre 2021

Selon le rapport de Coinbase, le jeu basé sur NFT Axie Infinity est le deuxième derrière Ethereum en termes de revenus gagnés au cours des 30 derniers jours (186 millions de dollars contre 742 millions de dollars).

Le rapport affirme qu’Axie, en plus de générer une quantité massive de richesses en peu de temps, a introduit une nouvelle classe d’utilisateurs dans les applications cryptographiques :

Comme ces 1 million d’utilisateurs s’interfacent avec les crypto-monnaies, les NFT, les portefeuilles numériques et les DEX [decentralized exchanges], il n’est pas difficile de voir cette nouvelle cohorte comme des utilisateurs naturels d’autres applications DeFi et Web3.

La publication compare la gamification d’Axie Infinity à Pokémon, permettant aux utilisateurs de collecter divers « Axies » et de les opposer dans des batailles contre d’autres joueurs. Les utilisateurs peuvent élever des Axies et les échanger avec d’autres joueurs, les revenus des échanges allant au Trésor Axie Infinity, qui détient plus de 600 millions de dollars de fonds.

Coinbase a souligné comment le jeu a réussi à développer sa propre économie numérique, avec des parallèles dans le jeu avec la Réserve fédérale :

Si Axie Infinity est sa propre nation numérique, le développeur de jeux Sky Mavis sert de réserve fédérale. Là où la Fed dispose de divers outils pour influencer l’économie, Sky Mavis peut ajuster le taux d’émission de SLP et les frais d’élevage dans le but de maintenir l’économie d’Axie en bonne santé.

Coinbase a également noté que le développement de DeFi, de NFT et de jeux a élevé la crypto au-delà du commerce spéculatif dans un « univers de nouvelles applications et modèles expressifs ».

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.