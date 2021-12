PDG de Dortmund sur Haaland : « Le gros intérêt du Real se confirme »

Dans une interview avec SPORT1, le PDG du Borussia Dormtund, Aki Watzke, a admis publiquement que l’intérêt du Real Madrid pour la superstar norvégienne et talisman de Dortmund Erling Haaland est très fort.

« Je sais que tous les meilleurs clubs européens le veulent (Haaland), en particulier le Real Madrid », a déclaré Watzke à SPORT1. « Le grand intérêt du Real se confirme. Je pense qu’un jour, le championnat espagnol lui conviendrait mieux que le championnat anglais (Premier League).

Cela a été interprété par certains clubs de Premier League, en particulier Manchester City, comme un coup porté à leurs chances, mais tout accord est loin d’être certain pour le moment. Il y aura une guerre d’enchères pour Haaland cet été, et le Real Madrid sera l’un des nombreux clubs qui devront non seulement convaincre Haaland de leur projet, mais également le récompenser généreusement, lui et son agent (Mino Raiola).

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a déclaré au cours des derniers mois qu’il ne pouvait pas rivaliser financièrement pour Haaland, mais qu’il s’appuierait sur son projet, sa vision et sa marque dans le cadre de son argumentaire.

Le message de Watzke aurait également pu être un moyen de dire indirectement aux Premier Clubs d’améliorer leur jeu et d’augmenter leurs offres, car l’intérêt du Real Madrid est bien réel.