PDG de Franklin Templeton, gestionnaires de fonds condamnés à une amende de Rs 15 cr par SEBI; l’audit médico-légal révèle des écarts

Franklin Templeton a déclaré qu’ils « n’étaient pas d’accord avec les conclusions de l’ordonnance SEBI ».

Le régulateur des marchés des capitaux SEBI (Securities and Exchange Board of India) a infligé une amende à Franklin Templeton Trustee Services ; Sanjay Sapre, PDG de FT AMC ; et sept autres pour un montant de Rs 15 crore, dans l’affaire relative à la fermeture brutale de six fonds communs de placement de dette l’année dernière. Dans son ordonnance, SEBI a déclaré que les éléments de preuve qu’il a vus n’indiquent pas que les fiduciaires ont exercé des normes de service élevées, exercé une diligence raisonnable, assuré des soins appropriés et exercé un jugement professionnel indépendant pour faire face aux risques. Plus tôt la semaine dernière, SEBI avait infligé une amende à Franklin Templeton et lui avait demandé de rembourser 512 crores de roupies en frais de gestion et de conseil aux investisseurs.

Le PDG, le CIO, les gestionnaires de fonds condamnés

L’ordonnance SEBI impose une pénalité de 3 crores de Rs à Franklin Templeton Trustee Services et une autre de 2 crores de Rs chacun au PDG de Franklin Templeton AMC, Sanjay Sapre et au CIO Santosh Kamat. En outre, l’ordonnance a imposé une pénalité de 1,5 crore de Rs chacun à Kunal Agarwal, Sumit Gupta, Pallab Roy, Sachin Padwal Desai et Umesh Sharma – tous des gestionnaires de fonds. Le régulateur du marché a également infligé une amende à Saurabh Gangrade, le responsable de la conformité de la société Rs 50 lakh. L’ordonnance stipulait que la pénalité devait être payée dans les 45 jours.

“Les graves défaillances et violations semblent clairement être une conséquence de l’obsession du FT-MF d’exécuter des stratégies à haut rendement sans tenir dûment compte des dimensions de risque concomitantes”, a déclaré l’ordre de SEBI. Ils ont en outre ajouté que les termes des conventions d’investissement n’étaient apparemment pas dans l’intérêt des investisseurs et que les lacunes des accords devaient être corrigées par le biais d’un « accord commercial ».

L’audit médico-légal révèle des écarts

Lors de l’audit médico-légal, ordonné l’année dernière, SEBI a constaté que dans les six programmes fermés, il y avait des similitudes dans la stratégie d’investissement bien que les objectifs d’investissement soient différents. “Cela a été observé par le biais d’expositions élevées aux obligations d’entreprise” AA et inférieures ” dans les six programmes, même si les objectifs d’investissement selon les SID de ces programmes sont différents “, a noté le chien de garde du marché. L’audit a révélé que dans 42 instances (pour FI-UBF) et 17 instances (pour FI-LDF), les options de sortie n’étaient en fait pas exercées lorsqu’elles étaient disponibles.

L’audit a également révélé qu’il y avait des écarts en ce qui concerne l’évaluation des titres lorsque les conditions d’émission ont été fréquemment modifiées, ce qui a entraîné la déclaration d’une valeur liquidative incorrecte. Il a également constaté que FT n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les investissements dans des titres illiquides et a observé que le schéma des transactions d’investissement « s’apparente à l’octroi de prêts aux émetteurs ».

Franklin Templeton, réagissant à l’ordre, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’ordre de SEBI. « Nous pensons que l’entreprise et les employés ont agi conformément à la réglementation et dans le meilleur intérêt des porteurs de parts en s’acquittant de leurs responsabilités. Sur la base de notre examen initial de l’ordonnance, nous examinons toutes les options concernant les prochaines étapes, qui pourraient inclure le dépôt d’un appel devant le Hon’ble Securities Appellate Tribunal (SAT) », a déclaré un porte-parole de Franklin Templeton. Les six régimes en liquidation ont distribué 17 778 crores de Rs aux porteurs de parts, soit 71 % de l’actif sous gestion de 25 214 crores de Rs à la date de la décision de liquidation.

