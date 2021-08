PDG de GeM : Nous sommes actuellement la 3e plus grande place de marché de GMV dans le monde | Entrevue

“Nous travaillons activement à l’intégration avec le système d’approvisionnement électronique des chemins de fer indiens (IREPS).”

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Amazon des marchés publics – Government eMarketplace a construit une base de vendeurs stellaire de plus de 23 lakh MPME et autres, dont plus de 7 lakh sont des micro et petits vendeurs en près de cinq ans. La plate-forme a déjà connu cinq itérations technologiques et se prépare pour la cinquième qui élargirait le cas d’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique (ML) et également de la blockchain. Le marché interentreprises s’est également étendu aux prêts pour permettre les prêts en ligne pour ses vendeurs et pourrait bientôt également autoriser les contrats de travaux. Le portail envisage Rs 1 lakh crore en GMV cette année même si “mon objectif n’est pas d’augmenter le GMV mais sur la partie inclusive pour rendre le voyage du plus petit vendeur très fluide”, a déclaré son directeur général Prashant Kumar Singh à Financial Express. Sandeep Soni d’Online dans une interaction de grande envergure. Extraits édités :

Comment augmenteriez-vous l’utilisation de technologies avancées telles que l’IA, l’apprentissage en profondeur, etc., alors que nous attendons avec impatience la prochaine version de la plate-forme – GeM 5.0 ?

Nous avons utilisé l’IA, l’apprentissage en profondeur, l’apprentissage automatique et d’autres technologies, dont certaines sont en cours de mise en œuvre. Nous cherchons à aller très loin dans les domaines de l’intelligence d’affaires et de l’analyse pour lesquels nous nous sommes engagés avec un fournisseur et nous y travaillons. L’idée est d’inculquer des fonctionnalités telles que l’analyse prédictive pour une prise de décision plus éclairée pour les clients en fonction de l’énorme pile de données que nous avons avec nous et également d’améliorer l’interface utilisateur et l’expérience utilisateur pour ceux qui ne sont peut-être pas avertis en numérique. Espérons qu’au cours des six prochains mois, nous verrons beaucoup de changements, notamment l’apparence du portail, la façon dont nous accédons aux griefs des utilisateurs. Environ plus de 2 000 offres sont finalisées chaque jour, alors imaginez le nombre d’utilisateurs venant sur le portail GeM.

Actuellement, les vendeurs MSE représentent un peu plus d’un tiers du total des vendeurs sur GeM et pourtant leur part dans la valeur des commandes est de 56 %. Cela indique que davantage d’acheteurs se montrent confiants dans leurs achats auprès des MPE. Alors, quelles mesures technologiques et non technologiques envisagez-vous pour augmenter le nombre de vendeurs MSE ?

La qualité des produits des MPE est assez bonne, mais la raison principale est un grand nombre de produits et services proposés par les MPE, tels que des crayons, des agrafeuses, etc., qui ne sont pas autrement fabriqués par de gros vendeurs. L’inclusivité est très importante pour nous pour intégrer les petits vendeurs et les responsabiliser. Nous travaillons activement à l’intégration avec le système d’approvisionnement électronique des chemins de fer indiens (IREPS). Nous prévoyons que d’ici août ou septembre, nous devrions être en mesure d’entreprendre le premier groupe pilote. L’approvisionnement des chemins de fer indiens devrait rapporter un GMV d’environ Rs 50 000 crore par an. Nous commençons également à activer des produits avec des étiquettes d’indication géographique (IG). De plus, nous examinons également la blockchain pour la visibilité et la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement. L’idée d’adopter la blockchain nous est venue pour la première fois lors de l’approvisionnement en vaccins Covid. La blockchain établirait l’authenticité du produit (médicament) avec une plate-forme distribuée immuable. Pour cela, un fournisseur distinct intégrera la blockchain dans GeM, et il y aura également un stockage séparé, un cloud séparé impliqué.

Compte tenu de la taille de GeM, quelles bonnes pratiques avez-vous mises en place pour éviter les contrefaçons ?

La plateforme est ouverte et visible de tous. Nous recevons régulièrement des retours d’acheteurs, de vendeurs et d’experts qui consultent la plateforme. Si vous regardez globalement dans les marchés publics, nous serions actuellement à la troisième place derrière KONEPS de Corée du Sud et GeBIZ de Singapour. Alors que GeM fait 5 milliards de GMV par an, KONEPS fait 63 milliards de dollars et GeBIZ 18 milliards de dollars. Cependant, en termes de base de vendeurs, GeM a près de sept à huit fois ce que KONEPS a, et peut-être 50 fois ce que GeBIZ a. C’est en soi notre marque de fabrique dans le sens où nous sommes capables de gérer un si grand nombre de vendeurs mais il y aura peu de moutons noirs dans l’ensemble du groupe. La technologie est la meilleure réponse pour y faire face et petit à petit, nous réduisons cette fenêtre très étroite. Il devient de plus en plus difficile pour les gens de s’en tirer en faisant quelque chose de mal.

L’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait déclaré à plusieurs reprises que le gouvernement envisageait également d’ouvrir GeM aux acheteurs privés. Des progrès sur ce front ?

Le mandat que nous avons est strictement pour les acheteurs du gouvernement actuellement. Au fur et à mesure que toute plate-forme se développe, des discussions sont en cours pour l’étendre davantage dans le pays, puis à l’échelle mondiale, pour toucher davantage de clients. Cette réflexion à GeM se poursuit mais il n’y a rien de concret pour le moment. GeM peut explorer une croissance similaire à celle de KONEPS qui s’est étendu à six pays. Nous sommes déjà en pourparlers avec beaucoup de joueurs qui nous ont contactés pour une prise en main. Le jour n’est pas loin où nous serons invités à mettre en place leurs systèmes d’approvisionnement.

Pour les demandes de prêt via l’application GeM Sahay, les vendeurs doivent disposer d’un certificat Udyam s’ils bénéficient d’un financement auprès d’un prêteur qui n’est pas leur banquier principal ou via une NBFC. Comment cherchez-vous à toucher davantage de vendeurs, y compris ceux qui ne sont pas encore inscrits sur le portail Udyam ?

Même au sein de cette catégorie de détenteurs de certificats Udyam, il doit s’agir d’une entreprise individuelle. Nous avons commencé avec des entreprises individuelles et le nombre est assez élevé. Je n’ai pas de détails pour le moment à ce sujet. Nous devons encore embarquer beaucoup de banques. Une fois que nous avons franchi la barrière d’au moins 10 à 15 banques ou NBFC, nous pouvons en tirer parti pour augmenter le nombre de candidats. Il n’y a aucune garantie impliquée dans la demande de prêt sur l’application. Il est basé sur les commandes d’une entreprise sur GeM. La durée et le montant du prêt peuvent être décidés par les vendeurs en fonction des offres de la banque. Il n’y a pas de rencontres individuelles. Par exemple, il pourrait y avoir un prêt à 4 % pendant 40 jours ou à 3 % pendant 70 jours. L’acheteur peut choisir en fonction de son flux de fonds et du taux d’intérêt qu’il préfère.

Récemment, le gouvernement avait mis en garde les vendeurs contre les pertes commerciales pour ceux qui ne déclarent pas le pourcentage de contenu local dans les produits sur GeM. Quel type de pertes commerciales les vendeurs pourraient-ils subir ?

C’est une chose d’auto-déclaration de partager le contenu local, mais il y a des pénalités si les informations téléchargées ne sont pas correctes. Ils peuvent être immédiatement mis sur liste noire à titre de sanction. À chaque étape du processus de mise en ligne, nous leur montrons clairement à quoi ils doivent participer et quelles sont les implications de la fourniture d’informations erronées. A chaque étape, les vendeurs sont sollicités et même convenablement avertis mais il y a quand même certains vendeurs qui essaient d’enchérir faussement autour du pays d’origine ou de la part des produits locaux dans les produits made in India.

Plus de 53 000 acheteurs ont été intégrés à GeM au cours des cinq dernières années, soit environ 10 000 acheteurs par an. Comment cherchez-vous à accélérer le nombre ?

Nous sommes, en fait, un peu près de la saturation maintenant. La croissance ne sera pas aussi élevée qu’au début. Dans l’ensemble, la majorité des acheteurs gouvernementaux sont désormais déjà sur la plate-forme. Cela inclut toutes les CPSE et leurs bureaux etc. Ainsi, le taux de croissance ne sera pas au même niveau qu’avant. Cependant, partout où cela est possible, l’ajout est fait.

Quel GMV attendez-vous pour GeM cette année ?

En quatre ans et demi, nous avons atteint environ Rs 1 lakh crore. Maintenant, nous visons en interne à terminer Rs 1 lakh crore cette année elle-même. Le GMV de GeM devrait également être proche de lakh crore roupies sous réserve de conditions telles que l’intégration ferroviaire. Pour la première fois dans l’histoire de GeM, nous avons fait plus d’affaires au premier trimestre qu’au quatrième, car les achats les plus élevés se produisent généralement vers mars. Cependant, nous avons fait environ Rs 19 000 crore GMV au premier trimestre de cette année, contre environ Rs 18 500 crore au quatrième trimestre de l’année dernière. Cela impliquait que la croissance serait d’environ Rs 80 000 crore sur une base annuelle et s’il y avait une augmentation naturelle vers le dernier trimestre de cette année, alors nous serions très proches de la marque GMV de Rs 1 lakh crore.

GeM avait publié l’année dernière un document d’approche visant à amener le contrat de travaux sur sa plate-forme pour élargir la portée de la plate-forme. Cela arrivera-t-il cette année ?

Le mandat actuel ne concerne que les biens et services. Les retours sont mitigés. Certaines personnes disent que ce n’est peut-être pas nécessaire, tandis que d’autres disent que c’est une bonne idée. Nous y travaillons et nous déciderons d’ici la mi-août, puis nous laisserons le soin au gouvernement. Ils feront la consultation, et selon le résultat, les choses iront de l’avant. Nous devons examiner la valeur ajoutée que cela apporte à notre portail. Il y a des avantages tels que le contrat devient plus facile et il y a aussi la transparence. Sur la base des retours d’expérience, les modalités devront être élaborées.

Que pensez-vous des modifications que le gouvernement a suggérées aux règles de protection des consommateurs (commerce électronique), 2020, telles que les ventes flash ?

Désolé, je n’ai pas de commentaires à ce sujet. Chez GeM, je ne me concentre pas sur l’augmentation du GMV mais sur la partie inclusive pour rendre le voyage du plus petit vendeur très fluide avec un minimum de plaintes, aucun retard, une réponse plus rapide aux requêtes, aucune faille de sécurité, etc.

