Alfredo Ortiz, président et chef de la direction de Job Creators Network, qui a déposé une plainte contre l’administration Biden pour son mandat de vaccin COVID-19 sur les entreprises privées, a critiqué le président pour avoir tenté de faire des petites entreprises «la police des vaccins».

Le mandat de vaccin COVID-19 de l’administration Biden sur les entreprises privées de 100 employés ou plus exige que toute personne répondant à ces critères soit complètement vaccinée avant le 4 janvier ou soit testée chaque semaine et porte un masque, de peur que les entreprises ne soient passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 14 000 $ par violation .

Dans une interview sur le podcast de John Solomon Reports lundi, Ortiz a déclaré qu’entre les restrictions COVID-19 dans les localités du pays, la pénurie de main-d’œuvre, l’inflation et les augmentations de salaire, les petites entreprises ne peuvent « même pas imaginer qu’elles allaient devoir être maintenant essentiellement la police des vaccins à travers le pays. »

Il a ajouté que les grandes entreprises « semblent n’avoir aucun problème » avec le mandat des vaccins, car lorsqu’elles perdent quelques centaines d’employés sur 50 000, « je suppose que ce n’est pas grave ».

« Mais quand vous avez une petite entreprise, par exemple, c’est 120 à 130 personnes … c’est un gros problème lorsque vous perdez environ 25 ou 30% », ce qui, selon Ortiz, concerne l’estimation générale.

Il a expliqué qu’avec le taux de chômage actuel, il est facile pour les employés de quitter les entreprises qui appliquent le mandat de vaccination pour ceux de moins de 100 employés qui ne l’appliquent pas.

Ortiz a déclaré que son organisation s’oppose également à « la manière dont le président et l’administration essaient de vendre ce public américain comme un mandat qui cible spécifiquement nos plus gros employeurs dans ce pays ».

Il a précisé que lorsqu’il parle de grands employeurs, il pense généralement à des sociétés comme Citibank, Coca Cola et Delta, et non à des entreprises comptant un peu plus d’une centaine d’employés.

La définition d’une petite entreprise selon la Small Business Administration, a déclaré Ortiz, est de 500 employés ou moins.

« Donc, cela va vraiment avoir un impact sur une grande, très grande partie de nos petites entreprises, et je pense qu’elles devraient au moins être honnêtes avec le public américain », a-t-il déclaré.

L’Associated Press a rapporté que le mandat de vaccin de Biden affectait «les moyennes et grandes entreprises» et que l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) «laissait ouverte la possibilité d’étendre l’exigence aux petites entreprises».

« [T]il s’agit d’un excès flagrant de la part du gouvernement fédéral et inconstitutionnel », a déclaré Ortiz. Il a cité la décision de la Cour d’appel du cinquième circuit de mettre en œuvre une suspension temporaire du mandat de vaccination, qui indique que des «problèmes statutaires et constitutionnels potentiellement graves» ont été soulevés par les plaignants.

Le président du Job Creators Network a noté que son organisation avait également déposé une requête auprès de la Cour d’appel du huitième circuit, où ils ont déposé leur plainte, pour que le séjour temporaire du cinquième circuit s’applique à l’ensemble du pays.