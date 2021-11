PDG de la Fondation EOS : « EOS tel qu’il se présente est un échec »

Mercredi, lors d’un événement virtuel, le PDG de la Fondation EOS, Yves La Rose, a affirmé que « EOS tel qu’il est est un échec », selon une transcription des remarques préparées consultées par CoinDesk.

Dans le discours, Rose a pesé sur le passé et l’avenir du protocole blockchain EOS, affirmant que la devise native du projet, EOS, a été « un investissement terrible ».

Le discours blâme en grande partie le bailleur de fonds et ancien développeur Block.one, et indique que la Fondation EOS est sur le point de s’intensifier car le projet « ne peut plus compter sur » la société de logiciels basée en Virginie pour obtenir des conseils.

Les remarques présentent également une voie à suivre pour le projet qui comprend la formation de nouvelles équipes de base, la création et la distribution de programmes de subventions et l’élaboration d’une feuille de route guidée par «quatre piliers» de nouveaux produits.

Faire les derniers préparatifs de l’événement #EOS virtuel de demain sur invitation uniquement pour les organes de presse et les principaux leaders d’opinion au sein de la communauté chinoise. Ce sera ma première apparition publique depuis l’annonce de mon intention de lancer une #EOSFoundation en août !#WeAreConsensus #ENF pic.twitter.com/JclrsH8qbj – Yves La Rose (@EosNFoundation) 2 novembre 2021

Victime de son succès

Le discours de Rose soutient que l’état actuel apathique d’EOS est dû en partie à la fanfare de sa création. EOS a levé 4,1 milliards de dollars en 2018 lors d’une ICO sans précédent tenue au cours d’une année.

« Il est très clair pour moi qu’EOS a été victime de son propre succès », a déclaré La Rose, selon les propos préparés. « La vente symbolique d’EOS a brisé et battu tous les records précédents en termes de fonds levés. Cela a mis EOS dans une position de devoir répondre à des attentes extrêmes car il a collecté des sommes extrêmes. »

Cependant, le discours met ensuite le blâme sur Block.one, allant jusqu’à alléguer des crimes potentiels.

« À ce stade, c’est le consensus de la majorité des détenteurs de jetons à qui je parle, à l’intérieur et à l’extérieur d’EOS, que Block.one a sciemment déformé leurs capacités et cela équivaut à de la négligence et de la fraude », a écrit La Rose.

Le discours soutient que la Fondation EOS pourrait remplacer Block.one en tant qu’organisation directrice, ce qui permettra au projet de se développer. La Rose a créé la fondation en août après avoir démissionné en mai de son poste de PDG d’EOS Nation, un fournisseur d’infrastructure pour le protocole.

«Ce que nous vivons, c’est un changement par lequel la communauté EOS se met en mesure de s’éloigner de Block.one, en les forçant essentiellement. Jusqu’à ce que ce changement formel se produise, Block.one continuera simplement à alourdir EOS », déclarent les remarques.

CoinDesk a contacté Block.one pour commentaires.

Le PDG de Block.one, Brendan Blumer, a mentionné la Fondation EOS dans un tweet de soutien le mois dernier :

Depuis que #EOS a été lancé par le public, je n’ai pas vu ce niveau de collaboration communautaire innovante. De @EdenOnEOS travaillant sur une gouvernance révolutionnaire en chaîne à @EosNFoundation conduisant le financement communautaire, je n’ai jamais été aussi optimiste sur la gouvernance décentralisée. #Haussier – Brendan Blumer (@BrendanBlumer) 18 octobre 2021

Block.one s’est récemment concentré sur le développement de Bullish, un échange de crypto avec le soutien de Wall Street qui est partiellement construit sur la blockchain EOS. L’échange, qui est toujours en pré-lancement, a annoncé en juillet qu’il devenait public dans le cadre d’un accord SPAC évalué à 9 milliards de dollars.

« Quatre piliers »

Dans son discours, La Rose a déclaré qu’il espérait que la toute nouvelle Fondation EOS serait en mesure de prendre le contrôle de la narration et de la marque sur le projet afin de contrer le désarroi de la décentralisation.

« Notre problème n’a pas été la décentralisation, mais le manque de centralisation. Une entité centralisée qui pourrait soutenir l’écosystème d’une manière que seule une entité centralisée pourrait », lit-on dans la transcription.

Il a ensuite proposé quatre « piliers » qui guideront le projet vers l’avant. Chaque pilier – portant les marques Audit+, Wallet+, Docu+ et API+ – dispose actuellement d’un groupe de travail, et chacun produira un « livre bleu » qui servira collectivement de feuille de route pour l’avenir du projet, avec une date de publication cible « avant le prochain Nouvel An chinois.

Nouvel investissement

La Rose affirme que le projet a été approché par des sociétés de capital-risque cherchant à déployer plus de « 150 à 200 millions de dollars » dans l’écosystème, et que la Fondation EOS est prête à aider à déployer ce capital après avoir supervisé 7 millions de dollars de subventions.

Le discours se termine ensuite par La Rose qui revendique définitivement le leadership sur le projet.

« Je ne suis pas ici pour être aimé, je suis ici pour faire un travail. Ce qui nous a manqué chez EOS, c’est le leadership. Quelqu’un qui montrera l’exemple et se montrera chaque jour en travaillant à la grandeur pour nous tous », conclut La Rose, faisant écho à l’un de ses récents tweets.