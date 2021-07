PDG de MicroStrategy : « Acheter du Bitcoin, c’est comme avoir investi dans Facebook »

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a souligné qu’il pensait qu’acheter du Bitcoin en ce moment est comparable à avoir investi dans Facebook aux premiers jours du réseau social.

Plus précisément, lors d’une interview sur “Squawk on the Street” de CNBC. Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a déclaré qu’emprunter de l’argent maintenant pour acheter plus de Bitcoin était comme investir dans l’une des entreprises technologiques dominantes d’aujourd’hui.

Michael Saylor compare l’investissement de Bitcoin à celui de Facebook

Principalement, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, reste optimiste envers Bitcoin. Il a même comparé investir dans Bitcoin à investir dans les premiers jours de Facebook.

Si vous empruntez des milliards de dollars à 1% d’intérêt. Et investissez-le dans le prochain réseau numérique Big Tech que nous pensions être le dominant Amazon, Google ou Facebook, pourquoi pas vous ?”

Comme un fait amusant, Michael Saylor a déclaré: “Regardez, si j’avais demandé à Elizabeth Warren son avis sur Google, Facebook, Amazon et Apple en 2010, je me demande ce qu’elle aurait dit.”

En fait, a-t-il ajouté : « Je veux dire, si je pouvais emprunter un milliard de dollars. Et acheter Facebook il y a une décennie pour 1% d’intérêt, je pense que j’aurais plutôt bien réussi. »

Bien sûr, le commentaire de Peter Schiff ne pouvait être absent : « Quelle déclaration idiote. Vous ne pouvez pas justifier d’emprunter pour parier sur Bitcoin. Car un pari similaire s’il avait été fait d’acheter Facebook en aurait valu la peine.”

Quelle déclaration stupide. Les chiffres de CNBC laisseraient Saylor s’en tirer. Avec le recul, tout investissement spéculatif peut être justifié. Mais vous ne pouvez pas justifier d’emprunter pour jouer sur #Bitcoin car un pari similaire s’il avait été fait pour acheter Facebook aurait été payant. – Peter Schiff (@PeterSchiff) 30 juillet 2021

Saylor doute que les politiciens comprennent la crypto-monnaie

Pour sa part, Michael Saylor dit qu’il pense que le partenariat de MicroStrategy avec Bitcoin a élevé la barre. Et, il a affirmé que les politiciens appelant à une plus grande surveillance des crypto-monnaies ne comprenaient pas pleinement le marché.

À cet égard, il a ajouté : « Il faudrait mille heures pour vraiment bien comprendre Bitcoin. Je pense qu’en ce moment, on demande à tous les politiciens du monde de se prononcer là-dessus. Et je doute que chaque politicien ait mille heures pour y réfléchir ou l’étudier.

Vous acceptez d’acquérir et de détenir Bitcoin

Cependant, malgré la baisse des prix du Bitcoin (BTC), Michael Saylor a réitéré qu’il n’avait pas l’intention de vendre ses Bitcoins.

Soit dit en passant, Saylor a déclaré que le plan de la société était de continuer à acquérir et à détenir des Bitcoins. Et il prévoit de se concentrer sur l’éducation des entreprises, des investisseurs institutionnels, des régulateurs et du grand public sur ses avantages.

“Nous pensons que la stratégie d’investissement la plus diversifiée et la moins risquée consiste simplement à détenir du Bitcoin.”

Plus précisément, cela a été révélé par Michael Saylor dans un webinaire dans lequel il a présenté les résultats rapportés par MicroStrategy pour le deuxième trimestre de cette année.

«Notre stratégie macro est d’acquérir et de détenir Bitcoin. Nous aiderons à expliquer Bitcoin aux régulateurs, au public et aux médias.

Enfin, Michael Saylor a déclaré sur CNBC : « Notre opinion est que ce n’est qu’une question de temps avant que des milliards de personnes aient des téléphones portables intégrés dans Bitcoin. Et, nous voulons juste être là en premier.

Je termine avec cette phrase de Michael Saylor : “Bitcoin répare tout.”

