PDG de Renault: “ Beaucoup de gens m’ont dit d’arrêter la F1 ”

Le PDG de Renault, Luca de Meo, a déclaré qu’il y avait beaucoup d’opposition à ce que l’entreprise continue en Formule 1, mais il était déterminé à rester via Alpine.

Renault a fait son retour sur la grille en tant qu’équipe d’usine en 2016, remportant son premier podium en 2020 grâce à P3 pour Daniel Ricciardo au Nurburgring et à Imola, tandis qu’Esteban Ocon a décroché une finition P2 au Grand Prix de Sakhir.

Pendant un certain temps, leur avenir était incertain alors que le Groupe Renault cherchait à stabiliser ses finances, et de Meo a déclaré que pour beaucoup de gens, la Formule 1 était quelque chose qui ne leur importait tout simplement pas et qu’ils souhaitaient disparaître de la liste des dépenses.

Mais de Meo, un passionné de course, a supervisé le changement de marque de l’équipe de Renault à Alpine, tandis que Davide Brivio et Marcin Budkowski forment désormais la nouvelle équipe de direction, sous la direction d’Alpine CEO Laurent Rossi.

“Beaucoup de gens m’ont demandé d’arrêter la Formule 1, car la situation chez Renault est très compliquée d’un point de vue financier”, a déclaré de Meo dans une interview à Top Gear.

«La F1 ressemblait à un passe-temps coûteux et inutile pour certaines personnes. La réalité est que beaucoup de gens s’en moquent [about it]. En attendant, l’usine Alpine de Dieppe n’est pas viable comme elle l’est aujourd’hui et Renault Sport se compose de 400 ingénieurs très qualifiés qui font beaucoup de choses mais sans direction.

«Mais lorsque vous commencez à assembler toutes les pièces, cela commence à ressembler à une entreprise automobile à part entière. Et placer la F1 au milieu de ce projet d’entreprise présente plusieurs avantages. La F1 est une énorme plate-forme marketing, avec un impact potentiel de centaines de millions que je n’aurais jamais pu dépenser pour faire connaître Alpine.

«L’idée de placer la F1 au cœur de son activité lui donne de la crédibilité en tant qu’entreprise. Pour moi, la F1 est le PHD de l’automobile. »

De Meo a ajouté qu’Alpine «atteindra l’équilibre en 2025 – y compris le coût de la F1», ajoutant que la direction dans laquelle la Formule 1 se dirige sous Liberty Media est positive à ses yeux.

En particulier, il a salué les efforts déployés pour ramener les jeunes téléspectateurs ainsi que l’impact de la série Drive to Survive de Netflix.

Mais, il estime qu’il y a encore des améliorations à faire pour rendre la Formule 1 durable.

«La gestion de la F1 par Liberty a eu un impact positif sur la manière dont la série est commercialisée. Les jeunes reviennent en F1. La série Netflix fonctionne », a-t-il déclaré.

«Mais nous devons également intégrer une notion très forte de durabilité en F1. La majeure partie du parrainage en F1 provient de marques business-to-business, les marques grand public ne veulent pas s’engager parce qu’elles ont leur RSE [corporate social responsibility] programmes.

“Il y a une certaine déconnexion que nous devons corriger, et c’est une discussion que nous avons.”

