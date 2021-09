PDG de Trust Token : « DeFi est une transformation de la finance »

Benoit Coeuré, un fonctionnaire de la Banque des règlements internationaux et ancien membre du conseil d’administration de la Banque centrale européenne, a déclaré dans un récent discours lors d’un événement EuroFi que les pièces stables et DeFi en général « remettaient en cause les modèles commerciaux des banques » et Les autorités ont dû s’efforcer de créer rapidement des actifs numériques officiels, soulignant les craintes croissantes des milieux financiers traditionnels quant à la montée en puissance des actifs numériques.

Selon Coeuré, les pièces stables et les sociétés financières décentralisées constituent une menace pour les dépositaires et les banques :

« Il y a du travail à faire, pour assurer la stabilité des prix et la stabilité financière, et ils doivent conserver la capacité de le faire. Vous devez agir pendant que le système actuel est encore en place, et vous devez agir maintenant. Le temps est passé pour la banque centrale de bouger. Il faudra des années pour que la monnaie numérique de la banque centrale soit déployée, mais les actifs de crypto-monnaie et de pièces stables sont déjà là. Cela rend le démarrage encore plus urgent.”

Les banques centrales devraient considérer le rôle des banques commerciales dans le système

Il a ajouté que les régulateurs et les banques centrales doivent prendre en compte le rôle que joueront les banques une fois que les banques centrales auront commencé à émettre des devises numériques, l’impact de ces nouveaux actifs et le rôle des médiateurs dans le système financier numérique. Alors que les banques centrales acceptent le rôle des sociétés financières traditionnelles dans la nouvelle infrastructure d’actifs numériques, le défi demeure :

Mais il n’y a pas d’erreur. Global Stablecoin, les plateformes DeFi et les grandes entreprises technologiques seront au défi quel que soit le modèle bancaire.

Alors, les stablecoins et DeFi détruiront-ils la finance telle que nous la connaissons ? Oui, et ce n’est pas mal selon Rafael Cosman, co-fondateur et PDG de Trust Token, une plateforme de création de jetons adossés à des actifs :

« Tout comme Internet n’a pas ruiné mais transformé l’actualité, DeFi est une transformation de la finance. DeFi fait la même chose (comme Internet a fait les nouvelles) pour l’argent et les opportunités d’investissement. Pourquoi devrais-je payer 30 $ pour un virement bancaire international qui prendra 2 à 5 jours ouvrables pour arriver ? Pourquoi cela devrait-il être plus difficile, plus lent ou plus coûteux que d’envoyer un e-mail ?”

Les modèles émergents bouleversent inévitablement les anciens

Selon Cosman, les modèles économiques émergents modifieront sans aucun doute les anciens :

«Ils essaient de réglementer un système financier trop complexe depuis des décennies pour donner aux consommateurs la confiance et la transparence qu’ils souhaitent. Quand quelqu’un a-t-il construit un système financier dans lequel chaque transaction est entièrement publique et vérifiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Quand je mets mon argent dans une banque, je ne sais presque rien de ce qu’ils en font. Quand je mets mon argent dans un protocole DeFi, je peux littéralement le regarder 24h/24 et 7j/7, voir exactement ce qu’il fait et pourquoi. »

