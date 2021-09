PDG d’Epic : la décision du juge “n’est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs”, Fortnite ne revient pas immédiatement sur l’App Store

Le différend d’un an entre Epic Games et Apple a franchi une étape importante avec Yvonne Gonzalez Rogers livrant un verdict à mi-chemin qui n’est pas tout à fait ce que ‌Epic Games‌ ou Apple voulaient.



Apple ne sera pas tenu de prendre en charge les magasins d’applications tiers comme l’a demandé ‌Epic Games‌, mais Apple devra laisser les développeurs proposer des “boutons, liens externes ou autres appels à l’action” pour diriger les clients vers des alternatives d’achat dans l’application.

Dans une déclaration sur Twitter, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré que la société n’était pas satisfaite du verdict et qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de plans immédiats pour que Fortnite retourne sur l’App Store. Sweeney a déclaré que la décision d’aujourd’hui “n’est pas une victoire” pour les développeurs ou les consommateurs.

Fortnite reviendra sur l’App Store d’iOS quand et où Epic pourra proposer le paiement via l’application en concurrence loyale avec le paiement via l’application Apple, en répercutant les économies réalisées sur les consommateurs. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 10 septembre 2021

Il a également déclaré que Fortnite reviendrait sur l’App Store lorsqu’Epic pourra proposer “le paiement via l’application en concurrence loyale avec le paiement via l’application Apple”, ce qui n’est pas clair.

À l’heure actuelle, les détails de la décision du juge sont inconnus et les paramètres exacts de ce qu’Apple est tenu de fournir n’ont pas encore été établis. Il reste à voir comment la décision est interprétée et ce qui est finalement mis en œuvre en termes de méthodes de paiement alternatives. La décision, par exemple, n’empêche pas Apple d’exiger des développeurs qu’ils prennent en charge les achats intégrés, elle appelle simplement Apple à autoriser également d’autres méthodes de paiement.

Ce qui est clair, cependant, c’est que Fortnite ne reviendra pas immédiatement sur App Store‌, et le retour de Fortnite n’est même pas à la hauteur d’Epic. La décision du juge indique clairement qu’Epic Games‌ a violé son contrat avec Apple et que la décision d’Apple de résilier le compte de développeur d’Epic était “valide, légale et exécutoire”.

Apple n’a aucune obligation d’autoriser Fortnite à revenir dans l’App Store et, en outre, l’injonction empêchant Apple d’interdire le compte développeur Unreal Engine a pris fin. Apple est tout à fait en droit de supprimer l’accès d’Epic pour le développement et la distribution d’Unreal Engine.

La résiliation par Apple du DPLA et des accords connexes entre Epic Games et Apple était valide, légale et exécutoire, et Apple a le droit contractuel de résilier son DPLA avec tout ou partie des filiales, sociétés affiliées et/ou autres entités détenues à 100 % par Epic Games. sous le contrôle d’Epic Games à tout moment et à la seule discrétion d’Apple.

‌Epic Games‌ doit également payer à Apple 30% des 12 millions de dollars qu’il a rapportés tout en offrant l’option de paiement direct qui enfreignait les règles de l’App Store d’Apple.

Bien qu’Epic ne soit pas satisfait de la décision, d’autres sociétés qui ont eu des différends avec Apple soutiennent la décision. Le directeur juridique de Spotify, Horacio Gutierrez, a déclaré que Spotify était “satisfait” de la conclusion tout en appelant à une législation pour lutter davantage contre le comportement anticoncurrentiel d’Apple.

« Nous sommes ravis de la conclusion de la juge Yvonne Gonzalez Rogers selon laquelle Apple s’est livré à un comportement anticoncurrentiel et a définitivement interdit ses dispositions anti-direction. Ceci et d’autres développements dans le monde montrent qu’il y a un fort besoin et un élan pour une législation pour y remédier et de nombreuses autres pratiques déloyales, qui visent à nuire à la concurrence et aux consommateurs. Cette tâche n’a jamais été aussi urgente.”

Bien qu’Apple n’ait pas remporté de victoire totale, l’avocate d’Apple, Kate Adams, a déclaré aux membres des médias que la décision était une “victoire retentissante” qui valide le modèle commercial de l’App Store. La déclaration officielle d’Apple met en évidence la partie antitrust de la décision, qui a été en faveur d’Apple. Apple n’a pas encore commenté l’exigence de paiement extérieur.

Aujourd’hui, la Cour a affirmé ce que nous savons depuis toujours : l’App Store n’enfreint pas la loi antitrust. Comme la Cour l’a reconnu, « le succès n’est pas illégal ». Apple fait face à une concurrence féroce dans chaque segment dans lequel nous exerçons nos activités, et nous pensons que les clients et les développeurs nous choisissent parce que nos produits et services sont les meilleurs au monde.

‌Epic Games‌ prévoit de faire appel des parties de la décision avec lesquelles il n’est pas d’accord, et Apple aussi soumettra probablement un appel pour repousser les exigences anti-direction que le juge a édictées. Les avocats d’Apple ont déclaré aux médias qu’ils analysaient toujours la décision du juge.

Pour le moment, Yvonne Gonzalez Rogers a donné à Apple 90 jours pour se conformer à sa décision et permettre aux développeurs d’ajouter des liens et des boutons pour diriger les clients vers d’autres méthodes de paiement. Apple a en quelque sorte déjà pris des mesures pour la mise en œuvre d’un tel système avec son annonce plus tôt ce mois-ci selon laquelle les applications “lecteur” pourraient offrir un lien pour les inscriptions de compte en dehors de l’App Store.