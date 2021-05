PDG d’Epic: Sony oblige Epic à payer pour le jeu croisé Fornite sur PlayStation

Le procès d’Epic avec Apple a déterré de nombreuses informations alors que le procès commençait aujourd’hui. Lorsque le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a été invité à prendre la parole, il a révélé que son entreprise payait Sony pour le support cross-play sur PS4 et PS5, ce qui en fait le seul détenteur de plate-forme à exiger une compensation supplémentaire (via The Verge).

“Dans certaines circonstances, Epic devra payer des revenus supplémentaires à Sony”, a-t-il déclaré. “Si quelqu’un jouait principalement sur PlayStation mais payait sur iPhone, cela pourrait déclencher une compensation.” Epic a également confirmé avoir payé des frais supplémentaires pour permettre le jeu croisé dans Fortnite sur PlayStation.

Plus tôt, j’ai écrit que le partenariat de PlayStation avec Discord montre que le jeu croisé est sérieux, mais les déclarations de Sweeney nous donnent un regard troublant sur l’état d’esprit de Sony. Alors que le jeu croisé a été ajouté à Fortnite sur PlayStation en 2018, il y a environ trois ans, cela témoigne de la situation actuelle selon laquelle Epic doit encore payer des frais “dans certaines circonstances”. Cela pourrait expliquer pourquoi davantage de jeux n’activent pas le jeu croisé sur PlayStation.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En 2018, Joe Kreiner d’Epic a envoyé un e-mail à Sony, suppliant la société d’activer Fortnite. Il est allé jusqu’à dire que s’il était activé, Epic pourrait peindre Sony comme un héros, et il a même proposé d’ajouter du contenu exclusif à PlayStation. Une fois que le jeu croisé a été activé pour tous les jeux PlayStation en 2019, un autre document a révélé que les éditeurs devraient payer des redevances déterminées par une partie de la part des revenus PSN divisée par la part de jeu PS4.

Le jeu croisé est une fonctionnalité en constante évolution qui est ajoutée à plus de jeux, et même si vous n’avez pas encore été en mesure d’acheter une PS5, vous pouvez toujours jouer à la plupart de ces titres sur PS4. Le fait que Sony soit le seul détenteur de plate-forme à exiger une compensation supplémentaire est à l’envers et malheureusement conforme à certaines de ses croyances désuètes. Rappelez-vous quand il ne se souciait pas de la compatibilité descendante?

Ce nouveau partenariat avec Discord indique un avenir radieux, mais Sony doit encore ajuster certaines de ses politiques de jeu croisé.