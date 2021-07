PDG du groupe IBC : la répression chinoise des crypto-monnaies représente une grande opportunité pour le Canada

TEMPS DE GRÂCE, avec Adam Dutkiewicz et Jesse Leach de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, sortira son deuxième album “Chansons de perte et de séparation”, le 16 juillet via le propre label du groupe, Wicked Good Records, distribué par ADA à l’échelle mondiale. Le clip officiel de la chanson “Porter secours” peut être vu ci-dessous. Lixivier dit: […] More