Le PDG de Netflix ment. La plate-forme de streaming est critiquée par la gauche pour avoir produit la nouvelle comédie spéciale de Dave Chappelle dans laquelle la bande dessinée déclare que « le genre est un fait ». Netflix a maintenant suspendu un employé qui a tweeté des attaques contre son entreprise pour avoir soutenu Chappelle.

Cela a incité le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, à envoyer un e-mail au personnel lundi, déclarant: «Plusieurs d’entre vous ont également demandé où nous tirions la limite sur la haine. Nous n’autorisons pas les titres sur Netflix qui sont conçus pour inciter à la haine ou à la violence, et nous ne pensons pas que The Closer franchisse cette ligne. »

Mais c’est tout simplement un mensonge. Netflix produit des émissions encourageant la haine contre les chrétiens de manière routinière et sans remords ni le même niveau de tumulte. Comme NewsBusters Culture l’a écrit en 2018, la vile série de comédies pour adolescents Insatiable mettait en vedette des adolescentes « implorant Jésus et le Saint-Esprit d’avoir des relations sexuelles avec elles est définitivement choquant et complètement dégoûtant ». Voici quelques-unes des moqueries anti-chrétiennes malades :

Doux, doux Jésus en moi, je t’ai au fond de mon âme. Au plus profond, au plus profond de mon âme. Oui! Oh, Esprit, s’il te plaît chevauche-moi. S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, montez-moi. Au plus profond, au plus profond de mon âme.

En 2020, Netflix a produit une série intitulée Cursed sur un groupe de moines chrétiens génocidaires appelés les Paladins rouges. En 2021, le streamer en vedette un Jésus épris de sexe et d’armes à feu tuant et ayant des relations sexuelles en groupe. Voici la preuve vidéo brute:

M. Sarandos, arrêtez de mentir. Netflix produit régulièrement de la haine anti-chrétienne et vous le savez.

Lien source