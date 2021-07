Peace, Love, and Rage’ Doc arrive sur HBO ce mois-ci

Un documentaire sur le désastreux festival de la renaissance de Woodstock 99 se dirige vers HBO Max ce mois-ci.

Woodstock 99: Peace, Love, and Rage documente comment le festival de musique de trois jours a dégénéré en violence. Woodstock 99 allait complètement à l’encontre des thèmes originaux du festival, la paix, l’amour et la musique. La bande-annonce détaille les conditions torrides, les hausses de prix et les combats, les incendies et les agressions sexuelles.

Certaines des têtes parlantes de la bande-annonce de Woodstock 99 confondent ce qui s’est passé à l’époque avec l’ambiance qui est la nuance actuelle de la culture américaine. Le documentaire présente des entretiens avec les organisateurs Michael Lang et John Scher.

Le documentaire présente également des interviews de certains des musiciens qui se sont produits au tristement célèbre Woodstock 99.

Tariq “Black Thought” Trotter de Roots, Jonathan Davis de Korn, Moby, Jewel, the Offspring et Scott Stapp de Creed discutent tous du festival. C’est le premier film d’une nouvelle série documentaire intitulée Music Box. Music Box mettra en vedette des moments ou des figures charnières de l’industrie de la musique. Les autres films qui arriveront sous le surnom de Music Box incluent :

Jagged – Un film sur Alanis MorissetteUn film DMX sans titreÀ l’écoute de Kenny GMr. Saturday Night – Un film sur Robert StigwoodUn film sans titre Juice WRLDLe festival de Woodstock 99 est un brillant exemple de comment ne pas organiser un festival de musique.

Environ 220 000 personnes y ont assisté, dont 10 000 travaillant le festival. La situation météorologique a créé un besoin d’eau, qui a coûté 4 $ la bouteille. Les fontaines gratuites ont été brisées en raison de files d’attente et certains participants ont menacé de poursuivre les organisateurs en justice pour négligence.

La température extérieure avoisinait les années 80, mais le tarmac et le béton de la base aérienne de Griffiss ont amplifié cette température. La marche de 1,5 mile entre les deux festivals a conduit plus de 700 personnes à être traitées pour épuisement dû à la chaleur et déshydratation.

Un autre événement scandaleux au cours de Woodstock 99 a été le cadeau d’Insane Clown Posse. ICP a joué un vendredi soir, jetant des billets de 100 $ dans le public. La foule a rapidement éclaté dans une bagarre au sujet de l’argent. Kid Rock est monté sur scène tôt samedi et a exigé que les participants décorent la scène avec leurs bouteilles d’eau en plastique, énervant encore plus les participants au sujet des prix.

Un ensemble Fatboy Slim a dû être arrêté après que quelqu’un ait accidentellement commencé à conduire un camion dans la région. Après un délai de 10 minutes, Fatboy Slim s’est amusé avec l’événement en jouant un extrait du hit de 1974, “Kung Fu Fighting”. Attendez-vous à ce que tous ces événements et plus soient couverts dans le prochain documentaire, qui sortira sur HBO Max plus tard ce mois-ci. Découvrez la bande-annonce ci-dessus.