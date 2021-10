Peaceful Puzzler ‘A Little Golf Journey’ est maintenant disponible sur Switch, voici la bande-annonce de lancement

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’industrie des jeux semble aimer les petits jeux de golf mignons en ce moment, et A Little Golf Journey est le dernier à essayer d’attirer notre attention sur Switch.

Développé par Okidokico et publié par Playtonic Friends, A Little Golf Journey arrive aujourd’hui sur le Switch eShop. Vous pouvez aller le chercher pour 15,49 £ / 17,99 $ / 16,79 €, et une toute nouvelle bande-annonce a été publiée (ci-dessus) pour marquer l’occasion.

Nous vous proposerons un examen complet du jeu dès que possible, mais d’ici là, ces captures d’écran offrent un aperçu plus approfondi de ce que vous pouvez vous attendre à voir :

Créé par un duo d’anciens développeurs de jeux AAA et lancé aujourd’hui sur Steam & GOG pour PC et Nintendo Switch, A Little Golf Journey permet aux joueurs de s’imprégner de la beauté naturelle du parcours, de passer tout leur temps hors des limites ou de tirer directement sur le légumes verts. Mais qui sait quels mystères vous pourriez découvrir si vous explorez un peu ?

Qu’est-ce que tu penses? Allez-vous vérifier cela ou prévoyez-vous d’attendre notre examen avant de plonger ? Dites-nous ci-dessous.